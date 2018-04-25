台大雲林分院醫護帶頭做4癌篩 鼓勵民眾參加

2018年04月25日 14:53 中時 許素惠

台大醫院雲林分院腫瘤醫學中心陳若白簡報雲林4癌篩檢狀況。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁（左三）帶頭以身做作則進行4癌篩檢，醫護同仁一起響應。（許素惠攝）

經4癌篩結果有異常者，院方會通知受檢者回院做後續的積極處理。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院為了提高大腸、乳、口腔與子宮頸等4項癌症篩檢率，院長黃瑞仁25日帶領員工以身作則篩檢，並呼籲鄉親「身體健康要顧好，四癌篩檢不能少」，此外強化專業醫療團隊，今年9月國內婦癌專家陳祈安將加入，一起守護鄉親健康。

台大雲林分院腫瘤醫學中心主任陳若白指出，該院自2011年開始4癌篩檢，截至2017年底共篩檢7萬2345人次，結果陽性6060人次。常有人表示沒時間檢查，或感到尷尬、麻煩而拒絕篩檢，其實如果一點點不便而換得檢查正常的心安，或者發現異常早治療，效果好又快，省下更多治療時間，比沒有檢查等到病情嚴重需受更多治療之苦值得很多。

黃瑞仁以自己母親罹患肺癌為例，就是因為發現得太晚，55歲就病逝，所以希望大家不要因為麻煩、害羞、還是不敢就不篩檢，而員工的健康就是醫院無形資產，要守護民眾健康前，先要守護自己健康，同仁要多善用篩檢，也鼓勵民眾多參加檢查，該院有同仁去年推薦阿姨來篩檢，結果發現大腸癌第一期，很快就治癒，不必再追加化療。

縣衛生局長吳昭軍也說，惡性腫瘤已蟬聯我國十大死因第一名長達35年之久，大腸癌、乳癌、口腔癌、子宮頸癌於國人最新十大癌症排名年年高居不下，前兩者更各居男女之冠，為方便鄉親篩檢，該局與各醫療院所合作深入偏鄉進行4癌篩檢，就近服務就醫不便者，近日在東勢鄉某村莊就篩檢出近20位逾5年未受篩檢的民眾，其中有4位子宮頸抹片檢查有異常，已聯絡到醫院積極處理。

(中時 )