台大雲林分院醫護帶頭做4癌篩 鼓勵民眾參加

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁（左三）帶頭以身做作則進行4癌篩檢，同仁一起響應，縣衛生局長吳昭軍（左四）說讚。（許素惠攝）

友善列印
中時
台大醫院雲林分院腫瘤醫學中心陳若白簡報雲林4癌篩檢狀況。（許素惠攝）
台大醫院雲林分院院長黃瑞仁（左三）帶頭以身做作則進行4癌篩檢，醫護同仁一起響應。（許素惠攝）
經4癌篩結果有異常者，院方會通知受檢者回院做後續的積極處理。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院為了提高大腸、乳、口腔與子宮頸等4項癌症篩檢率，院長黃瑞仁25日帶領員工以身作則篩檢，並呼籲鄉親「身體健康要顧好，四癌篩檢不能少」，此外強化專業醫療團隊，今年9月國內婦癌專家陳祈安將加入，一起守護鄉親健康。

台大雲林分院腫瘤醫學中心主任陳若白指出，該院自2011年開始4癌篩檢，截至2017年底共篩檢7萬2345人次，結果陽性6060人次。常有人表示沒時間檢查，或感到尷尬、麻煩而拒絕篩檢，其實如果一點點不便而換得檢查正常的心安，或者發現異常早治療，效果好又快，省下更多治療時間，比沒有檢查等到病情嚴重需受更多治療之苦值得很多。

黃瑞仁以自己母親罹患肺癌為例，就是因為發現得太晚，55歲就病逝，所以希望大家不要因為麻煩、害羞、還是不敢就不篩檢，而員工的健康就是醫院無形資產，要守護民眾健康前，先要守護自己健康，同仁要多善用篩檢，也鼓勵民眾多參加檢查，該院有同仁去年推薦阿姨來篩檢，結果發現大腸癌第一期，很快就治癒，不必再追加化療。

縣衛生局長吳昭軍也說，惡性腫瘤已蟬聯我國十大死因第一名長達35年之久，大腸癌、乳癌、口腔癌、子宮頸癌於國人最新十大癌症排名年年高居不下，前兩者更各居男女之冠，為方便鄉親篩檢，該局與各醫療院所合作深入偏鄉進行4癌篩檢，就近服務就醫不便者，近日在東勢鄉某村莊就篩檢出近20位逾5年未受篩檢的民眾，其中有4位子宮頸抹片檢查有異常，已聯絡到醫院積極處理。

(中時 )

想靠著鼻竇炎手術來治療「氣喘」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。