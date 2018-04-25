文化報報》2018親子藝術節系列活動

2018年04月25日 14:50 中時電子報 文化報報編輯部

屯區藝文中心邀請策展人陳汗青以「用身體說話」為主題，於5月5日至6月2日，帶來一連串適合親子共賞的精采活動，歡迎相揪來瘋藝術。

●親子工作坊

5/5（六）10:00／空間與身體的織作遊戲／地點：B1藝享空間／4/13（五）9:00起免費線上報名

5/5（六）14:30／原來我們都可以跳舞／地點：實驗劇場／4/13（五）9:00起免費線上報名

5/26（六）16:00／偶戲創作體驗工作坊／地點：B1藝享空間／5/4（五）9:00起免費線上報名

●戶外免費活動

5/6（日）15:00／小事製作《小提包》演出／地點：戶外露天劇場

5/6（日）14:00～17:00／親子市集及手作DIY／地點：茄苳樹區

5/6（日）14:00～17:00／玩樂紙迷宮／地點：茄苳樹區

●兩廳院售票演出

5/12（六）14:30／《雪峰村上的惡人廟》─無獨有偶工作室劇團／地點：演藝廳

5/26（六）14:00／《長大的那一天》─飛人集社劇團／地點：實驗劇場

5/27（日）10:30、14:00／《長大的那一天》─飛人集社劇團／地點：實驗劇場

●校園巡迴《好久茶的祕密8─媽咪宇宙特攻隊》─大開劇團

5/6（日）10:30／霧峰區吉峰國小／免費

5/13（日）10:30／大里區瑞城國小／免費

5/26（六）10:30／太平區太平國小／免費

6/2（六）10:30／烏日區烏日國小／免費

●5/5（六）～6/2（六）意象裝置─語言城堡／地點：大門口

洽詢電話│04-2392-1122轉600

(中時電子報)