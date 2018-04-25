爭議教長審台大校長 吳茂昆遭批根本不配！

2018年04月25日 14:55 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

教育部本周五以前要對管中閔案作出決定，教育部長吳茂昆卻陷入不斷爭議的漩渦中！雖然他回應不慌不忙，但已被社會笑評，刮別人鬍子之前，應該先把部長鬍子刮乾淨！前藍委孫大千說，如果以綠營高標準來看，吳茂昆別說是擔任教育部長了，可能連擔任台大校長都沒有資格，偏偏他還是最後定奪管中閔人事案的人。

管中閔和吳茂昆兩人天差地別的待遇，最近頗引起大眾熱議，孫大千今（25）日在臉書表示，民進黨政府基於以下三點理由，應該以更高的道德標準和法律規範，來處理吳茂昆的爭議。

第一，吳茂昆身為教育部長的重要性，遠遠超過一個台大校長當選人管中閔。第二，管中閔經過遴選程序當選，且台大已進行反覆討論及調查澄清，而吳茂昆是政治任命，尚未接受到完整的資格審查程序。第三，吳茂昆所涉及的違法情節和道德問題，嚴重性遠遠超過管中閔，目前吳茂昆的對外說明疑點重重。

孫大千感到不解，台北地檢和跨會小組來「三堂會審」圍毆管中閔，吳茂昆涉嫌背信，侵權，和違反「公務人員服務法」的情事，卻視而不見聽而不聞？以民進黨修理管中閔的超高規格來評量吳茂昆，孫大千說，別說是擔任教育部長了，可能連擔任台大校長都沒有資格。

(中時電子報)