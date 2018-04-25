民進黨通過蘇貞昌戰新北 蔡：快結束會議讓警察去支援立院

蔡英文總統（見圖）25日主持民進黨中執會，神情輕鬆。（郭吉銓攝）

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民進黨今天召開中執會，徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，並通過新竹縣長和花蓮縣長人選，身兼黨主席的蔡英文總統在會中喊話，感謝蘇貞昌願意承擔，這三個選區挑戰性很高，全黨要團結一致打出最好成績單。蔡總統今天在會中說，趕快把會議結束，讓警察可以去支援立法院。

民進黨為了新北市選舉團結，被徵召的前行政院長蘇貞昌將和前行政院長游錫堃「大和解」；選對會召集人陳明文表示，大概一個禮拜前就基本上都敲定了；據了解，中執會今天正式提名後，蘇貞昌競選團隊的將會開始形成、並對外宣布。

此外，民進黨中執會還通過花蓮縣長和新竹縣長參選人名單，分別為花蓮縣議員劉曉玫和前新竹縣長鄭永金之子、民進黨發言人鄭朝方。

民進黨發言人林琮盛會後轉述，中執會通過三縣市提名後，總統表示，這三位都在挑戰性非常高的選區參選，尤其新北市蘇貞昌願意承擔責任，大家很感謝，而兩位年輕同事願意承擔也令人感動。

總統表示，今天通過提名後，大家要在這三個挑戰性很高的選區，盡自己力量讓提名人順利當選，從現在開始到投票日，全黨同志全力投入、團結一致，讓縣市長和議員都能打出最好成績單，最後再次感謝蘇貞昌、劉曉玫和鄭朝方願意承擔。

對於蘇游會，陳明文說，蘇和游的見面大概一個禮拜前基本上大家通電話時，蘇有表達想法，希望去看游，經過這禮拜的聯絡，大概一個禮拜前就基本上都敲定了，基本上游大概現在正在橋他的時間和地點，就會和蘇見面。

至於游說什麼？陳明文轉述，游非常願意幫忙蘇打贏這次新北選戰，這基本態度都不會變，並認為黨一定要團結，團結才會勝選，團結最重要，大家認為游能幫忙蘇，責無旁貸。游和蘇的見面，時間地點決定會和大家報告。

媒體追問，雙方會面是否開放媒體？陳明文表示，細節他不了解，還在進行。對於游院長樂意和蘇見面，居中協調是否花很大功夫？陳明文說，沒有啦，沒有所謂居中協調，「我只是做我該做的」，這對新北選情那當然一定有幫助，游在新北很有影響力，這大家都知道，游過去選過新北市長，基本上應該都很好。

至於這次選對會沒討論臺北選情，陳明文表示，一直都沒有，只有討論新北花蓮新竹，國民黨五月敲定人選之後，我們就會開始進行。什麼方案怎麼推動，下禮拜開始決定。對於其他有意參選者，這都會在下禮拜開始進行，所以今天都沒討論。

(中時 )

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