南亞光電力推太陽光電節能應用 台塑企業今年新規劃案場容量達數百萬瓦 以倍數成長

2018年04月25日 21:14 工商 彭暄貽

台塑企業近年加大投資力道，強化水、電、能耗方向投資先進製程技術，並居台灣認購綠電的前十大企業；旗下南亞光電更於2016年投入與能源相關的太陽光電系統，結合企業內台塑電池，率先推動「節能+創能+儲能」的「三能合一」經營模式，一舉成功的推動產品轉型，帶動營收成長。

台塑企業表示，南亞光電加速發展太陽光電系統，從企業內廠房出發，同時也邀請民間廠商攜手合作。台宇汽車大肚廠的屋頂型太陽能系統，發電容量逾1.7MW，已於2018年4月開始陸續售電，這是南亞光電的太陽光電處女航，全程精心打造，耗時年餘完成。

此外，響應綠能，台塑企業LED節能、太陽光電創能並進，檢視各企業內的房舍，規劃可供設置太陽光電的屋頂，一起合攻「光明頂」，預定今年(2018)新規劃的案場容量達數百萬瓦，以倍數成長。

因應智慧城市需求興起，南亞光電今年以「系統化」照明為主軸，展示結合智慧系統的LED照明；包括系統化智能產品【智慧路燈系統、安防監控系統、行車輔助系統、DC電源集中管理系統】等四大領域，並結合太陽光電系統EPC服務，全力打造「創能+儲能+節能」的全方位應用。

南亞光電指出，智慧型LED路燈內建智能監控軟體，結合高解析度監視系統，開發出最有頭腦的路燈，可擔任智慧保全的功能進行道路車流分析控管及自動故障回報，並結合空汙及溫度偵測，分析控管氣象、空污資料等大數據採集，開發出最有知覺的路燈，及時提醒空氣品質狀態。

目前以南亞光電樹林廠區為初期試驗場域，並通過內部嚴格驗證並將全面對外推動，接軌智慧城市發展趨勢，目標擴及企業內及各地中大型工業廠區。

此外，備受市場關注的「DC電源集中系統」，也是南亞光電今年照明展的全新焦點。

南亞光電認為，LED燈具的使用壽命長，而電源供應器正是影響整個LED燈具壽命的關鍵因素，使用「DC電源集中系統」，可降低更換及故障維修的次數。尤其，南亞光電以全方位的工程思維設計，以「DC電源集中系統」做為大面積廠區內所有燈具的供電中心，每個燈具不需配備專屬的電源供應器，日後維修時可集中作業，並壓低整體成本。

(工商 )