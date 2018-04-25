中市25日空品佳 14個測站上午「綠油油」

「哇！天空好藍！」很多台中市民發現今天空品變好了。（盧金足攝）

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為改善空汙，台中市出動高科技儀器，以紅外線氣體顯像儀掃描，加強稽查工業區排放。（盧金足攝）
空汙小尖兵！台中市環保局移動式交通空氣品質監測車為空品把關。（盧金足攝）

台灣西部地區25日各地空氣品質多為顯示「普通」的黃色圖示，台中市16個測站上午高達14個測站，圖示為空品「良好」的綠色圖示，「綠油油」情況在全台醒目，直到下午3時，黃色圖示的測站增為9站，綠色圖示減少為7測站，環保局表示，以往空品表現不特別突出的大里測站，上午甚至測出8微克的超低數據，遠低國家空品標準15微克，名列全台同時段最佳。

市府表示，依環保署空品監測站數據顯示，今天從北到南，各縣市空品測站絕大多數都是黃色圖示普通等級，空氣品質普通，但台中市上午16個中央及地方監測站，高達14站為綠色圖示良好等級，其中，大里測站測得的PM2.5濃度竟低到只有8微克，低於國家空氣品質標準15微克，更優於花東地區。

此外，包括豐原及忠明等測站，PM2.5濃度排名均擠進全國前5名，不少民眾感受台中市的空氣變的乾淨。

環保局長白智榮表示，台中市空品今天有很好的表現，上午全國空品前5名測站中，台中就佔3個，分別是大里、豐原及忠明測站，除了大氣擴散條件的影響，市府持續推動86項空汙防制措施，從台中過去三年的空品數據逐年下降來看，確已發揮初步成效。

「改善空汙必須針對固定、移動、逸散三大汙染源多管齊下！」白智榮強調，過去大里地區空品較為不佳，市府因此針對大里臨近工業區加強稽查管制，輔導汙染源改用乾淨燃料

，降低固定源排放。

此外，加碼提供汰舊補助金，鼓勵汰換老舊二行程機車及柴油車，減少通勤及運輸過程中產生的移動汙染。

對於鄰近宮廟金紙燃燒、餐飲油煙及營建工地粒狀物等汙染，市府也跨局處加強宣導與稽查，遏止汙染逸散。

環保局表示，統計環保署空品測站數據，今年第1季PM2.5季平均值22.8微克，較去年同期25.6微克改善2.8微克，減幅達10.9％，更創下8年同期最佳。

市府將持續監控全市空品，對症下藥，今年已啟動修正鍋爐加嚴標準全面納管，將進一步推動2公噸以上鍋爐全數汰換、電動公車倍數成長至150輛、餐飲業輔導改善家數倍數至2000家，期待民眾配合市府推動空汙減量，台中空品越來越佳。

(中時 )

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