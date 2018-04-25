暖心！北市公車業者齊力協尋 唐寶寶失蹤12小時尋獲

2018年04月25日 15:10 中時 陳燕珩

大都會客運林姓女司機開回南港舊莊站時，發現失蹤的小弟弟在水溝旁徘迴，趕緊將他帶回站上。（大都會客運提供）

有名14歲的「唐寶寶」24日清晨5點出門後失蹤，家長心急如焚，北市公車聯營管理委員會得知消息後，靠著公車業者大動員，找出孩子可能搭乘的8條路線，調閱車上影像、比對卡號，並將孩子照片傳送給沿線司機，順利在失蹤12小時後找到孩子，讓家長激動不已；業者也感性說，這是從業以來最有成就感的一天。

這名唐寶寶昨約清晨5點多，在大安區搭公車時失蹤，家長急忙發布訊息尋人，約莫中午12點多，中興、光華巴士經理馬祖軍經由慈善團體得知消息，透過家人整理出的8條可能路線，委請北市公車聯營管理委員會協助，動員公車司機一起找人。

北市公車聯營管理委員會執行長余偉斌說，他昨獲報後很緊張，趕緊聯繫信義路沿線公車路線業者，轉貼小朋友的照片、相關特徵等訊息。結果首都、台北、大都會客運總經理李建文很熱心，馬上印海報傳真到各站，大有巴士協理王榮光也通知各站協尋，最後順利找到孩子，20年來從沒遇過這種狀況，大家都很開心。

李建文表示，昨天依據家人提供的8條路線調閱車輛影像，發現走失的小朋友真的有搭乘沿線公車，5點多時在捷運東門站下車，不過之後動向不明。因此他印製海報通報各站協尋，也將小朋友的悠遊卡卡號告知家人，持續追蹤搭車動向。

直到下午接近6點，大都會客運林姓女司機開回南港舊莊站時，發現有孩子在水溝旁徘迴，仔細一看就是走失的小弟弟，趕緊把他帶回站上，提供麵包給他，也隨即通知家人，尋獲後大家都鬆了一口氣。李建文感性說，看著小弟弟與家人團聚的樣子，覺得很欣慰，「這是我入行30多年來，最有成就感的一天。」

(中時 )