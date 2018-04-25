爬樹修剪樹木爬上床 搶救百年老松暖男遭訴

搶救百年老樹聲名大噪的黃姓男子，到府修樹爬上人妻床，遭到人夫怒告妨礙婚姻。（許家寧攝）

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黃姓樹木景觀專家涉嫌妨礙婚姻，遭到花蓮地檢署起訴。（民眾提供）

花蓮市一棵百年琉球松2年前慘遭毒手，黃姓樹木景觀專家不眠不休搶救老松，聲名大噪。黃男卻利用到民宅修樹機會，趁屋主出差時爬上人妻床上，完事後傳訊「床上有我的味道嗎？」等鹹濕訊息，黃男被起訴後主張通姦除罪化，申請釋憲前暫停訴訟獲准，人夫怒揭園藝淫魔惡行，盼避免更多人受害。

外型斯文，身高超過180公分的黃姓男子（47歲）離婚育有2子，為花蓮知名樹木景觀工程公司負責人，多年來承包照顧花蓮縣府照顧400多棵列管老樹，2016年花蓮市美崙地區一棵150歲的琉球松被地主派人毒死，黃男負責搶救半年無效，暖男形象深植人心。

被害人夫控訴，同年底黃男到一戶民宅修樹，竟覬覦他老婆，多次以假藉修樹為由接觸太太，去年初開始邀約他太太外出聊天，雙方較熟稔之後，黃男開始與他太太，後來黃膽子越來越大，竟然趁他出差時到家中尋歡。

檢警調閱通話內容，人妻剛開始一直以家裡很亂拒絕，但感到歉意說「沒有讓你來我家，你好像不高興的樣子」，不過黃男得知屋主人在外地，見機不可失，直接跑到屋主家裡，完事離開後還傳Line給人妻問「床上有我的味道嗎」被發現，檢方因此依涉嫌妨害家庭罪嫌將他起訴。

法院審理時，黃男否認錄音中親吻與呻吟聲，以及「其實你剛剛親我的時候，我就快出來了」、「為什麼你不愛用套子啊」對話，只是雙方聊天和在LINE比較開放，實質上沒有發生性關係，加上黃男主張刑事妨害姻部分聲請釋憲，3月時花蓮地院同意在大法官做出解釋前暫停訴訟程序。

(中時 )

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