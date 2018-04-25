主普壇壽山路擺爛快一年 民諷：果然是翻天覆地轉變！

2018年04月25日 15:23 中時 張穎齊

基隆市通往主普壇的壽山路以及一旁的籃球場，自去年6月2日雨災後延宕至今，惹得民眾怨聲載道。（張穎齊攝）

基隆市壽山路下方的籃球場邊坡因土石流失，導致民眾無法使用籃球場運動，延宕已經快滿周年。（張穎齊攝）

基隆市通往主普壇的壽山路以及一旁的籃球場，自去年6月2日雨災後延宕至今，議員韓良圻服務處多次現勘催促改善，但仍不見起色。（張穎齊翻攝）

基隆市中正公園主普壇是每年中元祭的重要場所，也是許多登山客及遊客喜愛到來的景點，但通往主普壇的壽山路以及一旁的籃球場，自從去年6月2日雨災襲擊後，被摧毀得滿目瘡痍，市府當時僅將便道簡單開通後，就一再延宕，引起市民強烈不滿，紛紛在臉書社團砲轟，甚至還揶揄市長林右昌講的話，直呼「果然是翻天覆地轉變！」對此工務處表示，將盡快在今年5月下旬完工。

去年62雨災炸毀壽山路，導致整條道路嚴重斷裂扭曲，下方的中正公園籃球場更是被土石沖刷，情況慘不忍睹，使得居住在正義路的200多戶民眾無法正常進出，市府當下在10天闢出一條便道後，並表示「道路全面恢復需要4個月工期」，怎料至今已延宕半年，卻看不出有絲毫進展。

「果然是翻天覆地轉變！」林姓媽媽怒轟，套一句市長在23日在國光客運臨時後車站啟用的話「基隆下半年會翻天覆地轉變」，顯然不只轉變，簡直翻天覆地。

「都快一年還沒弄好，只會擺爛！」李姓民眾在臉書上表示，基隆工程都沒那麼快，中正公園籃球場與壽山路都快一年了，都沒弄好，年底要把市長弄下台。吳姓市民則說「這個我之前就有po過文了，市長呢？擺爛而已！所以不用太浪費自己的力氣。」另1名吳姓網友則酸說「選前一定會好的啦！」

議員韓良圻獲報後，也在本月15日及今（25）日前往會勘，韓痛批，去年62雨災到現在都已經多久了，市府原說4個月完工，後來又改成今年4月13日完工，但仍跳票，已經多次督促市府盡速改善，但還是不見起色，並感嘆「市長在基隆延宕的工程那還可多了呢！」

工務處對此表示，因多雨緣故工期才無法順利進行，現已預定在5月下旬完工，並趕在今年中元祭前，如今造成民眾不便敬請見諒。

(中時 )