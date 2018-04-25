搭公車轉火車上班好累 豬女友偷機車借男友

2018年04月25日 15:36 中時 王文吉

台中39歲閻男日前向同居人抱怨「每天要搭公車轉火車通勤好累！」宋姓女友經過神岡區神洲路，看見路旁1輛黑色機車，想到男友通車辛苦，乾脆順手牽「車」，並騎到沙鹿借給閻男代步。警方接獲被害車主報案，循線找到也有竊盜前科的閻男，他向警方表示「已金盆洗手12年，沒有再偷啊！」員警追查才發現竊賊另有其人，竟是閻男的「豬女友」！

豐原分局豐洲派出所17日晚間22時許接獲民眾報案指稱「停在家門口的機車，因鑰匙沒拔，被偷了！」車主向警方表示，當時有聽到愛犬吠叫，因正在看八點檔電視劇太入迷，沒有立即出外查看，沒想到進廣告時，跑到門外一看，機車竟然不翼而飛。

宋女順手牽「車」，從神岡騎到沙鹿，「借」給男友代步通勤。（王文吉攝）

警方獲報後調閱路口監視器追查，並登錄失竊車輛查詢系統，經連日比對，於沙鹿區台灣大道發現失竊車輛行蹤，員警並根據男騎士身型特徵，20日上午到其住處查訪。豐洲所長陳信宇表示，當時男騎士的同居人宋女出來應門，被問及「偷牽摩托車的是不是住這裡？」宋女還答「我有向屋內的人喊說摩托車借一下！」

不知情的閻男，騎乘女友偷來的機車，到沙鹿火車站停放，再轉搭火車上班。（王文吉攝）

警方調查，23歲宋女有竊盜、妨害風化前科，因與養母發生爭執，負氣離家要前往男友住處，原本要搭計程車，剛好看到神洲路旁有輛機車鑰匙沒拔，就逕自騎走，沒想到當時狗吠很大聲，都沒人出門查看，讓她輕易得手。

警方根據路口監視器，發現騎士閻男騎乘贓車，輾轉查獲宋姓女友涉嫌竊車。（王文吉攝）

警方透過宋女與閻男聯繫，於沙鹿火車站尋獲贓車。閻男無奈表示「她說是向機車行借的，怎麼是偷牽來的?」據了解，閻男12年前也曾涉及竊案，金盆洗手後，認真投入工作，每天從沙鹿住處搭公車到火車站，再轉搭區間車到烏日上班，如今因天兵女友偷車，捲入偷車事件。警訊後依竊盜罪將嫌疑人宋女及關係人閻男送辦。

(中時 )