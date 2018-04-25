台灣之美》嘉義浪漫藍花楹隧道 漫步紫地毯聞花香

2018年04月25日 15:33 中時電子報 莊楚雯 /編輯、許汶湟/文 /編輯、許汶湟/文

一直想拍這條浪漫的藍花楹隧道的念頭已經好幾年，今年終於抽空到嘉義來看這美麗的隧道！為了避開滿滿的遊客，選在早上六點左右遊客都還沒來的時候就來報到了。一早只有幾個攝友在這邊拍，少了人聲鼎沸整個藍花楹隧道的寧靜美更能顯現出來；走在樹下呼吸著花香，浪漫指數真的爆表，不枉費四點半天還沒亮就從高雄開車過來的辛苦。

(圖/許汶湟 提供)

有一些自行車車友來騎車來這邊運動，這麼美麗的景色真的要好好記錄下來，找時間也要到這邊騎騎腳踏車。

(圖/許汶湟 提供)

除了隧道之外，從堤防上方走也是一個不錯的選擇！今年社區應該是有特別整理過，邊坡和堤防上的雜草都已經先修過，走在上面被雜草割傷的情形應該不會出現了。

(圖/許汶湟 提供)

路兩旁佈滿前一夜掉下的落花，搭配上可愛的玩偶就變成一種可愛的浪漫，真的好想跟這些玩偶一樣坐在花毯裡休息啊！不過要拍這浪漫的紫地毯一定要早早來，不然車子開過遊客踏過中午前就變成滿地的殘花。

(圖/許汶湟 提供)

不過要特別提醒的是，這邊是便道...不是行人專用道。上班時間也是有車子經過，拍照賞浪漫也是要注意本身安全。

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(中時電子報)