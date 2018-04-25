機師臉書爆桃機爛滑行道　機場公司：全面整建中

2018年04月25日 15:41 中時 陳麒全

桃機公司表示，因營運需求，部分滑行道已使用30多年，目前已排程進行全面整建。圖為桃機滑行道目前整修情況。（陳麒全攝）

桃機公司表示，因營運需求，部分滑行道已使用30多年，目前已排程進行全面整建。圖為桃機滑行道目前整修情況。（陳麒全攝）

一位資深機師在臉書貼文，並發出多張照片，直指桃園機場的滑行道「近5年來破破爛爛，修修補補，沒有一天平整過」，痛批影響飛安引發熱議。桃機公司表示，因營運需求，部分滑行道已使用30多年，目前已排程進行全面整建。

桃機公司表示，機師臉書所貼照片為EC滑行道，部分滑行道冒漿、破損現象在未全面整建下，無法完全避免，為避免影響航機起降及滑行作業，且無影響飛航安全下，於進行道面全面整建前，將針對破損版塊持續進行修補，以暫時維持使用。

桃機公司副總陳福將指出，桃機的滑行道已經使用30多年，原有的道基、道面早有劣化情況，所以每逢下雨就會冒漿，目前須以全斷面、全深度方式，來全面整建排水系統、路基、道面才能有效改善。

陳福將表示，桃機公司自103年2月針對道面整建已開始施工，目前已完成南、北跑道、滑行道整建約21.2公里，佔跑、滑行道總長的68％；目前施工中滑行道約0.7公里，約佔總長2％，待改善滑行道還有9.4公里，約佔總長30％，桃機公司將在維持機場營運狀況下，持續調整航機滑行動線，分階段整建滑行道，整體預計於109年底完成，屆時將可徹底解決滑行道道面問題。

在全面整建尚未完工前，部分滑行道冒漿、破損現象仍無法完全避免，桃機公司目前以2部專業泥漿清掃機及街道清掃車，每日巡場持續清潔道面，減少泥漿狀況；另外，為改善道面坑洞，桃機公司也已派員全天候24小時巡檢修補，若遇有道面異常狀況，立即進行緊急維修，並積極與航空公司、地勤及航管單位協調，在影響航機調度程度最少之情形下，進行中期版塊重製作業，以確保營運安全。

(中時 )