南韓外長：韓朝將形成制度維和共識

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旺報

韓聯社報導，南韓外長康京和25日表示，文金領袖會談將就推動韓朝和平制度化替代不穩定的停戰機制達成共識。

康京和當天在「第三次韓半島戰略對話」上發表演講時說，韓朝領袖會談將重點討論無核化、建立永久和平機制、改善韓朝關係，朝著「柏林倡議」指明的方向為重塑和平奠定基礎。朝核問題與停轉和問題的解決進程密不可分，只能通過通盤解決的方法使二者相互促進。

康京和說，和平機制將避免軍事衝突，化解局勢緊張，實現韓朝共同繁榮，韓方希望在消除北韓的安全和經濟顧慮的基礎上，綜合解決一切安全問題，同步推進北北韓對外關係正常化。韓方將在兩場領袖會談期間謀求大膽而富有創意的解決方案，爭取弭合朝美之間的分歧，提出各方都能接受的條件。

康京和指出，有幾個令人樂觀的利好因素，韓朝和朝美領袖會談接連舉行，可能發展成韓朝美三方會談。文在寅政府成立不到一年便舉行韓朝領袖會談，任期內有足夠時間落實會談協議。文金會談在板門店舉行，北韓最高領導人將首次向南跨過軍事分界線，鋻於韓朝有可能形成領袖對話機制，選址板門店的意義不言而喻。目前來講一切都在向好的方向發展。

康京和就會談失敗風險表示，金正恩委員長已宣布全力發展經濟，他深知在當前的國際制裁下無從發展經濟，他懷著對現狀的這種認識出面會談，達成協定的空間很大。

(旺報 )

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