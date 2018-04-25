吳茂昆完美切割露餡 柯志恩：綬草專利有3個號碼

吳茂昆用個人名義申請專利，遭立委柯志恩（圖中）踢爆疑點重重。（資料照片 姚志平攝）

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中時電子報
/綜合報導

教育部長吳茂昆想完美切割專利爭議，今(25)日又被立委揪出謊言！針對綬草萃取技術專利，吳茂昆昨(24)日出現新說法，將申請專利分為綬草1.0與2.0，意指「這技術沒有專利」，所以沒有侵犯東華大學專利，立委柯志恩查證說，綬草專利有3個號碼，卻只有1個專利，哪來的1.0與2.0？

柯志恩在臉書揭露，來自台灣師沛恩的公司網站訊息:：2016年12月取得第一個中華民國專利「含綬草萃取物的組合物及其醫藥應用COMPOSITION CONTAINING A SPIRANTHES SINENSIS EXTRACT AND PHARMACEUTICAL APPLICATIONS THEREOF」(專利編號201600090/TW)。

該網站說明師沛恩的團隊同時創立『綬豐SoulRich』皮膚保健品牌，來生產綬草萃取物的皮膚保健產品。這些產品的包裝上標示：「綬草萃取技術榮獲中華民國專利TW104107161」。

柯志恩再到經濟部智慧財產局查詢，輸入號碼一查，原來都是國立東華大學於2015/03/06所送件申請的綬草專利，專利證號I578991。

柯志恩推測，或許吳茂昆擔心東華向他求償，所以把綬草這項專利一分為二，用所謂「1.0和2.0」想要做超完美切割，卻因此露餡是在編織謊言。

柯志恩指出，三個號碼實際是一種專利，三個號碼的差別是：台灣師沛恩201600090/TW是「公開號」、綬豐的104107161是「申請號」、東華大學的專利證號I578991是「公告號」，原來「三合一」都是相同的綬草萃取專利，哪來所謂的「1.0和2.0」？柯志恩說，吳茂昆如此謊話連篇，是否還有下一集呢？

(中時電子報)

文章來源：柯志恩臉書

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