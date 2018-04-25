「法官檢察官下地獄!」 日男法庭內飆罵判刑3月

內田英世因在法院罵法官、檢察官下地獄、司法敗類，被判刑三月。圖為橋頭地方法院，於本案無關。(林雅惠攝)

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日籍男子內田英世，因傷害案到台北地方法院出庭，竟當庭指名道姓謾罵台北地院、台北地檢署法官、檢察官共9人是「司法黃牛」、罵審判長「無恥」，還大罵地檢是「司法黃牛的集團」，案經檢察官主動偵查起訴；台北地院依侮辱公署罪判他有期徒刑3月，可易科罰金。

去年6月7日上午10時許，內田英世因傷害案在台北地院出庭，法官訊問時，他當庭說北檢黃姓、蘇姓、張姓、李姓、楊姓檢察官，及北院曾姓、李姓、紀姓、石姓法官都是「司法黃牛」、「司法敗類」，還罵承審法官是「無恥法官」、「你為何要陷害我，你父母教你學法律是要陷害人嗎」，更大罵」、「難怪這是地檢司法黃牛的集團、台灣的司法沒有前途」。

承審法官和公訴檢察官對於內田英世不理性行為，並未加以理會也未提告，但內田英世大罵地檢署和法院的行為，北檢本於檢察官主動偵查犯罪的職權，依法主動偵查他涉嫌侮辱公署部分，並依法起訴。

北院審理後，內田不表示意見，法官依蒐證光碟，認定他犯罪事證明確。法官認為內田在法官、檢察官依法執行職務時，當場恣意辱罵法官、檢察官、台北地院及台北地檢署，對公務執行妨害甚鉅，嚴重減損公務機關尊嚴，且於準備及審判程序多次大聲侮辱素不相識、無怨無仇的法官，還詛咒承審法官及公訴檢察官「下地獄」，犯後毫無悔意，態度不佳，判有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。本案可上訴。

(中時 )

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