卡西歐決定退出數位相機市場 自拍神機將絕版？

2018年04月25日 15:50 中時電子報 喻華德

據日本《經濟新聞》中文網今日報導，在數年前以超廣角鏡頭搭配可翻轉螢幕，備受女性消費者歡迎的「自拍神機」的日本數位相機廠商卡西歐（CASIO），在24日宣布自虧損的名片型數位相機市場撤退，往後將專注於生産高附加值相機産品。卡西歐的數位相機業務2016財年（截至2017年3月）虧損了5億日元（新臺幣1.36億）。

FR100L(日本型號)摩洛哥特輯

卡西歐下定決心自停止研發名片型數位相機產品的原因，似乎在於名片型數位相機的出貨量迅速減少，卡西歐判斷市場規模不會擴大。由於退出名片型數位相機業務、轉變相機業務戰略及調整樂器業務的結構，卡西歐4月24日下修了2017財年（截至2018年3月）的業績預測。預估營收下修360億日元（新臺幣97.9億元）至3,140億日元(新臺幣851億元)，比起去年同期減少2%的。淨利下修30億日元（新臺幣8億）至195億日元（新臺幣53億元），比去年同期成長6%。

卡西歐2013年度在全球市場的數位相機出貨量接近190萬部，2016年度大幅下滑至67萬部。受此影響，該公司2017年對虧損的數位相機和樂器等3個部門進行整合。在集中研發資源的同時，融合各部門的關鍵技術，推進新産品的開發。

受智慧手機普及的影響，日本國內的數位相機市場正在持續萎縮。據日本相機影像設備工業會（CIPA）統計，日本2013年接近800萬部的數位相機出貨量3年時間中驟減至352萬部。卡西歐的競爭對手尼康(Nikon)的名片型相機銷量也出現下滑，該公司從2016年11月開始通過結構改革縮減産品線。今後，預計退出或縮小名片型相機業務的動向將不斷出現。

卡西歐目前在銷售的數位相機有EXILIM系列，計有進階高速系列EX-100、高速系列EX-ZR5100、EX-ZR510、EX-ZR65、標準系列EX-ZS27五款。以16公釐(135規格)超廣角定焦鏡頭、鏡頭與機身可離設計為賣點的生活方式系列，共有EX-FR200、EX-FR100L、EX-FR100、EX-FR100CA四款。專攻女性使用者、以超廣角定焦鏡頭方便自拍為主要賣點的TR系列，共有TR-M11、EX-TR80、EX-TR70三款。還有以卡西歐手錶為外型、具備防塵防水設計的G’z EYE系列，有GZE-1一款。依據卡西歐這次的資訊判斷，現有的EXILIM系列將退出市場。

(中時電子報)