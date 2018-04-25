不滿被邊緣化 梧棲人爭捷運藍線到台中港

2018年04月25日 15:43 中時 陳淑娥

議員尤碧鈴（右）遞交台中捷運藍線到台中港陳情書，由捷運工程處長黃國書（左）代表收下。（陳淑娥攝）

近300位梧棲人25日在市議員尤碧鈴帶領下，聚集在台中港旅客服務中心門口，拉起白布條高喊「台中捷運藍線到港區、反對被邊緣化！」連阿公、阿嬤也推著嬰兒車，帶著孫子一同加入抗議陣容，為後代子孫力爭權益。

梧棲要繁榮一定要有交通！尤碧鈴強調，大型商場坐落在梧棲，許多單位也都在這裡，每天上下班人潮好幾萬人，但捷運始終到不了，捷運只到沙鹿、山手線到清水，卻都沒梧棲的份，她要求市府不要開空頭支票，才能真正落實市港合一。

尤碧鈴指出，梧棲及台中港是市府設定三大副都心之一，捷運藍線規劃不應只到沙鹿，必須由沙鹿火車站延伸到4公里外的台中港，未來藍線通車後，才能同時有台鐵海線及雙港捷運，鐵路、捷運及公路客運三合一的交通轉運中心。

老翁楊瑞堂不滿的說，捷運環繞台中市，但梧棲被邊緣化，中油、台電等汙染到這邊，好的捷運建設卻斷掉，把他們當成二等公民，真的很不尊重人。捷運工程處長黃國書允諾，藍線一定要到梧棲，將極力向中央爭取「一次核定分期發包」，讓台中港建設更繁榮發展。

交通局王義川強調，台中捷運藍線計畫已獲行政院納入前瞻基礎建設計畫，並由交通部審查通過，日前陳報行政院核定中，行政院已交國家發展委員會審議於近期內召開審査會議。

(中時 )