愛心大會「獅」！國際獅子會贈喜樂愛加倍10萬美金

國際獅子會300-C3區的獅友們25日代表獅子會國際基金會捐贈喜樂愛加倍咖啡工坊10萬元美金。（鐘武達攝）

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國際獅子會300-C3區25日代表獅子會國際基金會捐贈喜樂愛加倍咖啡工坊10萬元美金，這是喜樂愛加倍有史以來收到最大筆的捐款。（鐘武達攝）

獅子會國際基金會（LCIF）為協助提昇身心障礙者就業機會，25日大手筆捐贈10萬美金供喜樂愛加倍庇護工場咖啡工坊添購設備，這是喜樂愛加倍有史以來獲得最大1筆捐款，全新設備則將讓工坊產能提昇達8倍，將來就算是國外來的訂單也敢接。

彰化縣小兒麻痺關懷協會執行長陳忠盛表示，獅子會國際基金會支援全球各區獅子會執行大規模人道方案，人道撥款除了擴展獅子會的服務範圍，也幫助全世界需要幫助的個人與社團，喜樂愛加倍這次獲得的補助，是由國際獅子會300-C3區年度總監薛選與全體獅友協助爭取得來。

薛選表示，多次造訪喜樂愛加倍，得知這裡有咖啡工坊，設施與設備卻很短缺，經積極與獅友研議，決定申請「國際獅子會LCIF專案補助」，希望庇護工場可以永續，也提供身心障礙朋友更多就業機會。

縣府參議田飛鵬、立委王惠美、二林鎮長張國棟以及上百名獅友見證下，陳忠盛從薛選手中接下10萬元美金支票，並當場回贈2萬元美金作為國際獅子會300-C3區88個分會的區務費，希望藉以拋磚引玉幫助其他更需要幫助的人與單位。

陳忠盛說，喜樂愛加倍咖啡工坊原本的咖啡產能1天只有4000包，以致曾經有來自大陸的訂單不敢承接，現在添購日本FUSO全新機器加入運轉，4000包咖啡只要1小時就搞定。

(中時 )

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