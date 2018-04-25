弘道憶智樂活之家 成立溪湖第1個巷弄長照站

2018年04月25日 16:01 中時 鐘武達

弘道溪湖憶智樂活之家25日加入「巷弄長照站」行列，衛生局長葉彥伯等人共同主持揭牌儀式。（鐘武達攝）

人口老化問題的嚴峻進入巷戰階段！弘道老人福利基金會響應彰化縣政府長照2.0街頭服務柑仔店計畫，位於溪湖鎮興學街的憶智樂活之家25日也正式加入「巷弄長照站」行列，衛生局長葉彥伯表示，今年底前預計全縣將成立200個巷弄長照站，造福更多社區老人家。

葉彥伯表示，高齡化社會，失能老人日益增加，為減輕家屬的照護壓力與負擔，縣府計畫至少每2村里就建置1處C級巷弄長照站，讓在地長輩參與有趣的活動及課程，獲得更多的關懷與照顧。

「弘道憶智樂活之家」是溪湖鎮第1處巷弄長照站，揭牌儀式中「不老樂團」的長輩們以水桶鼓演出開心慶祝「擁有第2個家」，家屬則也分享照顧的心得。

徐端聯阿嬤71歲，她說，72歲的先生洪敦智因中風與帕金森氏症容易脾氣暴躁且常會時空錯亂，讓她承受莫大壓力，自從先生接受憶智樂活之家服務以來，脾氣才慢慢變穩定且比較會和人互動，「我也輕鬆多了」。

弘道老人福利基金會彰化服務處主任林博樺表示，長照2.0的服務網絡，就是要讓民眾可以在就近、便利如柑仔店般的「巷弄長照站」隨時獲得服務諮詢與多元服務，並藉此協助申請轉介到更貼切的服務提供。憶智樂活之家加入巷弄長照站行列，就是希望從既有的失智症日間照顧延伸到就近照顧社區中衰弱、失能的長者與失智症者，發揮讓家庭照顧者喘息的功能。

(中時 )