打造瘦子國家 日本人維持苗條的3大秘密 　

2018年04月25日 16:08 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

日本胖子不多，根據WHO統計，190個國家中，日本平均BMI僅22.6，居於已開發國家最低的，在所有國家中也只排名166，究竟日本人在控制體重上有什麼秘訣呢? 部落格、韋恩的食農生活」最近po文指，經過他爬梳資料分析，研究出日本人飲食與體質上有三大秘密，即綠茶、魚油和腸道好菌，讓人在日本街上很少看到胖子。

他說，日本人愛喝茶與台灣人恐怕不相上下，只是日本比較特別的是，它們九成以上喝的是綠茶，一份成大醫院家醫科所作的研究告訴我們，不管喝什麼茶，對體脂率與腰圍控制都是有好處的。

更多研究告訴我們，茶裡面的兒茶素，對於預防油脂吸收、促進變換成熱量、降低體脂肪、降低體重有明確效果。而這個兒茶素，在未經發酵的綠茶裡含量特別豐富。

他表示，日本人愛吃魚，尤其是海魚。魚油裡面含有豐富的omega-3脂肪酸，是人體必須的油脂。最近許多研究成果發現，魚油有促使人體燃燒脂肪的功效，而且還會進一步提高棕色脂肪燃燒的效率，整體來說，即促進體脂肪透過產熱效應進行燃燒。

至於腸道好菌，他說，目前越來越多證據指出腸道菌相與肥胖有很深的關係。簡單來說，人體的腸道菌有四五千種那麼多，但是胖子與瘦子腸道菌的種類分布是有很大的不同的，研究發現，跟其他國家比，日本人腸道內比菲德氏菌含量特別高。

比菲德氏菌是一種腸道內的益菌，研究顯示，比菲德氏菌類中，有許多菌株證明是可以幫助人體減少吸收脂肪，調整人體的新陳代謝，熱量不容易囤積在體內。日本人為何腸道內比菲德氏菌為何特別高的原因還不是很明確，不過補充一些好菌，同時多吃纖維，絕對是幫助腸道內比菲德氏菌增加的好方法。

綜合以上來看，綠茶、魚油、腸道好菌可說是日本人苗條秘訣，這當然與飲食習慣有很大的關係。

(中時電子報)