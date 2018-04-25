科博館「VR擬鳥互動體驗」感覺變成飛鳥

民眾戴上VR眼鏡、趴在體驗平台上，感受鳥類翱翔天際之感。（林欣儀攝）

友善列印
中時

想要體驗鳥兒飛翔的快感嗎？國立自然科學博物館舉辦《博物館大驚奇：VR奇境探秘》特展，引進亞洲首座「VR擬鳥飛行器」，並耗時半年空拍鳳凰谷鳥園景緻做成3D影片，民眾只要戴上VR裝置並趴在飛行平台上，即可揮動翅膀飛行，宛如變身成翱翔天際的飛鳥。

「感覺自己真的好像變成鳥了！」林姓民眾25日體驗「VR擬鳥飛行器」，她說，覺得自己像是隻笨鳥，一直飛不起來、有時還俯衝撞向地面，應該多練習操控才能飛得更好。另名體驗者則說，在飛翔中撞入樹叢裡，就感覺真的穿梭在樹林中。

這場《博物館大驚奇：VR奇境探秘》特展即日起至10月底展出，除有「擬鳥互動體驗」，現場還有「澎湖藍洞地景360度觀賞」及「科博館虛擬VR蒐藏庫」，都是結合最新VR科技。在VR蒐藏庫部分，科博館長孫維新指出，館內許多國寶級收藏都能在眼前從標本變成栩栩如生的古生物，堪稱「博物館夜驚奇」。

設計規劃的台北科技大學互動設計系助理教授葛如鈞說，此為亞洲第一套擬鳥系統，斥資700萬從瑞士購入，讓體驗者宛如真的在鳳凰谷空中飛翔；藍洞體驗是使用8K360度3D影像拍攝，不用划船進去就能感受真實藍洞景況；至於館藏品部分更能讓人感覺拿起大象腿骨、甚至能往外拋出。3部影片都耗時半年製作，是精緻度最高的科學教育。

葛如鈞強調，為避免暈機問題，以擬鳥飛行來說，影片每秒畫面張數達90張，幾乎是一般電影畫面24張的3、4倍，讓大腦在體驗時可舒適的感受飛翔感覺，一圓人類飛行夢想。

(中時 )

打造瘦子國家 日本人維持苗條的3… 明新科大土環系「創新建築安全履…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。