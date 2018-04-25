科博館「VR擬鳥互動體驗」感覺變成飛鳥

2018年04月25日 16:08 中時 林欣儀

想要體驗鳥兒飛翔的快感嗎？國立自然科學博物館舉辦《博物館大驚奇：VR奇境探秘》特展，引進亞洲首座「VR擬鳥飛行器」，並耗時半年空拍鳳凰谷鳥園景緻做成3D影片，民眾只要戴上VR裝置並趴在飛行平台上，即可揮動翅膀飛行，宛如變身成翱翔天際的飛鳥。

「感覺自己真的好像變成鳥了！」林姓民眾25日體驗「VR擬鳥飛行器」，她說，覺得自己像是隻笨鳥，一直飛不起來、有時還俯衝撞向地面，應該多練習操控才能飛得更好。另名體驗者則說，在飛翔中撞入樹叢裡，就感覺真的穿梭在樹林中。

這場《博物館大驚奇：VR奇境探秘》特展即日起至10月底展出，除有「擬鳥互動體驗」，現場還有「澎湖藍洞地景360度觀賞」及「科博館虛擬VR蒐藏庫」，都是結合最新VR科技。在VR蒐藏庫部分，科博館長孫維新指出，館內許多國寶級收藏都能在眼前從標本變成栩栩如生的古生物，堪稱「博物館夜驚奇」。

設計規劃的台北科技大學互動設計系助理教授葛如鈞說，此為亞洲第一套擬鳥系統，斥資700萬從瑞士購入，讓體驗者宛如真的在鳳凰谷空中飛翔；藍洞體驗是使用8K360度3D影像拍攝，不用划船進去就能感受真實藍洞景況；至於館藏品部分更能讓人感覺拿起大象腿骨、甚至能往外拋出。3部影片都耗時半年製作，是精緻度最高的科學教育。

葛如鈞強調，為避免暈機問題，以擬鳥飛行來說，影片每秒畫面張數達90張，幾乎是一般電影畫面24張的3、4倍，讓大腦在體驗時可舒適的感受飛翔感覺，一圓人類飛行夢想。

(中時 )