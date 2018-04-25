美國海軍接收第2艘匿蹤驅逐艦

2018年04月25日 16:11 中時電子報 江飛宇

美國海軍星期二宣布，正式接受剛從巴斯鋼鐵造船廠完成的朱瓦特級(Zumwalt class)驅逐艦的2號艦，也就是麥可蒙索爾號(USS Michael Monsoor))，它的舷號是DDG-1001。

防衛新聞(Defense News)報導，原本朱瓦特級計畫購買32艘，但是在戰略方針改變，造成大幅削減預算的情況下，該級艦只剩3艘的額度，導致它們的武器變得異常昂貴，部署也變得不容易。1號艦朱瓦特號已於2016年5月交付，而3號艦林登B詹森號USS Lyndon B. Johnson) 仍在巴斯鋼鐵造船廠建造中。

就像朱瓦特號當初一樣，即使軍艦完成，已由美國海軍接收，但是目前只完成船體、機械系統和電氣設備的部分，也就是「做為一艘會動的船，現在是合格的」。然而這兩艘船仍然需要安裝作戰系統，才能成為有戰鬥力的軍艦。理論上，朱瓦特號的戰鬥系統在未來幾個月可以完成，而防禦系統也可能在2020年之前啟動，不過仍然有一些爭議問題需要解決，也就是它的主砲還找不到合適的種類，原本預計的電磁砲可能暫停研發，做為「備案」的遠距精準砲彈，也因軍艦的數量太少，達不到經濟量產規模，每發砲彈高達80萬美元，如此價格根本無法開工生產。

目前有一派的想法是，放棄朱瓦特級155艦砲，安裝多功能的標準6型飛彈(SM-6)，並將其主要任務，從原本設定的陸上攻擊岸轟平台，改為船艦殺手和精準打擊平台。

儘管如此，這艘新艦對美國海軍與造船工業仍然是值得慶祝的一件事。

朱瓦特艦計畫的專案經理凱文．史密斯上尉(Kevin Smith)在聲明中表示：「DDG-1001的交付，是海軍和造艦團隊長年兢兢業業工作，與犠牲奉獻的成果，我們為此良好成果感到自豪，並且保證DDG 1001將成為美國海軍的重要資產。」

艦名「麥可蒙索爾」也是人名，但他並非將軍，也非總統，而是一名海豹突擊隊成員，他在2006年執行任務期間，在伊拉克拉馬迪與武裝份子戰鬥時，犠牲自己撲向一枚手榴彈，拯救了他的隊友們，被追授榮譽勳章。

(中時電子報)