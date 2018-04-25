機頭全毀！美軍路克基地F-16墜毀 駕駛彈射逃生

美國空軍F-16C。(圖/shutterstock)

友善列印
中時電子報

美軍近來墜機事件不斷，再繼月初一架F-16在拉斯維加斯墜毀後，24日上午又有一架F-16在進行例行訓練時，緊急改降且墜毀於亞利桑那州哈瓦蘇湖，還好飛行員在墜毀前彈射逃生，也沒也造成地面傷亡。

這次發生事故的F-16C戰機，隸屬於美國空軍亞利桑那州路克基地第56戰機聯隊，該架戰機在24日上午例行訓練，欲轉降到哈瓦蘇湖城機場（Lake Havasu City Airport），但卻因不明原因在降落時滑出跑道迫，所幸飛行員及時彈射逃生，送醫後情況良好，目前已出院休養。

戰機墜毀的現場照片也在事後曝光，只見戰機機頭全毀，以及機身多處受損。路克基地也表示這起事故未造成其他損害。

這次F-16墜機事件也是繼4日美軍一架空軍派駐內華達州奈里斯空軍基地（Nellis Air Force Base）的F-16墜機後，有意外發生。

(中時電子報)

文章來源：Air Force F-16 Fighter Crashes in Arizona; Pilot Ejects Safely

美國海軍接收第2艘匿蹤驅逐艦

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。