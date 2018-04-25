機頭全毀！美軍路克基地F-16墜毀 駕駛彈射逃生

2018年04月25日 16:07 中時電子報 蔡萱

PHOTO from F-16C emergency landing in Lake Havasu. pic.twitter.com/4Q5CJB5kjh — ABC15 Arizona (@abc15) April 24, 2018

美軍近來墜機事件不斷，再繼月初一架F-16在拉斯維加斯墜毀後，24日上午又有一架F-16在進行例行訓練時，緊急改降且墜毀於亞利桑那州哈瓦蘇湖，還好飛行員在墜毀前彈射逃生，也沒也造成地面傷亡。

這次發生事故的F-16C戰機，隸屬於美國空軍亞利桑那州路克基地第56戰機聯隊，該架戰機在24日上午例行訓練，欲轉降到哈瓦蘇湖城機場（Lake Havasu City Airport），但卻因不明原因在降落時滑出跑道迫，所幸飛行員及時彈射逃生，送醫後情況良好，目前已出院休養。

An F-16C assigned to the 56th Fighter Wing diverted and attempted to land at Lake Havasu City Municipal Airport, Lake Havasu City, Ariz. at approximately 10:35 a.m. today during a routine training flight. 1/4 — Luke Air Force Base (@LukeAFB) April 24, 2018

戰機墜毀的現場照片也在事後曝光，只見戰機機頭全毀，以及機身多處受損。路克基地也表示這起事故未造成其他損害。

這次F-16墜機事件也是繼4日美軍一架空軍派駐內華達州奈里斯空軍基地（Nellis Air Force Base）的F-16墜機後，有意外發生。

(中時電子報)