明新科大土環系「創新建築安全履歷館」揭牌 簽署產學合作

2018年04月25日 16:30 工商 龍益雲

明新科技大學土木工程與環境資源管理系館今 (25)日舉行「創新建築安全履歷館」揭牌，校長林啟瑞並與社團法人建築安全履歷協會戴雲發簽署產學合作意向書，將是全台大專院校土木工程學系創舉。

林啟瑞表示，這次產學合作是全台大專院校建築、土木工程類群學系的創舉，「創新建築安全履歷館」的成立，更要感謝建築安全履歷協會、新竹市不動產商業開發公會、繼信營造、懋新鋼鐵、大中鋼鐵、新格企業、盟興企業及明新科大校友總會與新竹縣明新土木工程學會等關心建築安全的熱心企業支持。

林啟瑞指出，建築安全履歷協會搶先與明新科大土環系的合作，是對土環系師資、設備的肯定，與協會的產學合作除提供業師、教材帶進「優良的結構系統規劃設計」、「精準確實的施工品質」這些建築安全的創新觀念課程，並安排學生至事務所、工地見習，讓土環系的學生不光是在課堂內學習，還有業界實習的機會，有助提升人才培育的成效、進而在未來帶動整體產業升級。

戴雲發強調，他所倡議的「建築安全履歷」主要在落實建築與結構的規劃、設計系統智慧化及重視施工品質透明化。

他說，協會所推動的「Alfa Safe系統工法」，技術上將自動化製造應用在建築業，讓業者在工廠採用自動化機械彎折鋼筋，使其一體化與配件化，來解決建築工人現場綁紮施工不易的問題，目前也正式經過「國家地震中心」的測試，耐震能力提升、也確保建造的房屋更加安全穩固。

明新科大土環系主任張崑宗認為，技職教育的專業養成關乎整個產業的進步與發展，希望藉由產學合作的方式提供產業技術、建築工程新趨勢、人力與服務，結合理論與實務培養出符合產業所用的工程人才，同時也擔負推廣產業知識、產品應用、趨勢與創新的任務。

(工商 )