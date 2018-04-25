「幸福驚碳號」活動 大推溫泉輕旅行

2018年04月25日 16:30 中時 陳世宗

中部6大溫泉區業者，29日將共同推出美味的「涼夏饌食」，搭配原住民族舞蹈表演拉開序曲。（陳世宗攝）

參山處─參山寶寶、南投阿泰與阿雅、苗栗─貓裏喵、台中─來福（由右至左）等吉祥物，一起攜手行銷中台灣湯饗！（陳世宗攝）

交通部參山國家風景區管理處與中市觀光旅遊局共同主辦「2017-18中台灣湯饗‧幸福驚碳號！」活動，29日將在谷關溫泉區登場，首次結合中台灣6大溫泉區與日月潭管理處、中部各溫泉協會等合作；期以碳酸氫碳泉及低碳機車的觀光體驗，帶動中台灣觀光旅遊商機。

參山國家風景區管理處長柯建興說，冬天泡湯是暖身、夏天泡湯是養生！結合養生倡導夏季也是泡湯好時節，翻轉國人泡湯style；今年特整合苗栗縣泰安、中市谷關、大坑、烏日、南投縣北港溪、東埔溫泉區中部6大溫泉區的泡湯優惠，集結業者共同辦理淡季促銷。

柯建興指出，29日活動由中部6大溫泉區業者共同推出美味的「涼夏饌食」搭配原住民族舞蹈表演拉開序曲；當日中午12時30分，到谷關溫泉公園現場排隊，即可免費入場庭院傘座位區，享用精心準備的在地特色茶點；活動特邀請超級星光大道張心傑獻唱和在地特產展售。

觀光旅遊局長陳盛山表示，活動結合「中台灣湯饗 超集Gogoro」集章活動，即日起至6/29止，前往6大溫泉區指定店家消費，即可獲得活動戳章，集滿苗栗（黃）、台中（綠）、南投（紅）三色戳章各1枚，在29日前撕下集章頁面，就有機會獲得各項超級好康。

柯建興強調，為行銷溫泉區觀光產業，特與台灣觀巴業者結合推動溫泉輕旅行，規畫「梨山幸福巴士2日遊」及「跟著溫度去旅行‧泉源體驗趣2日遊」遊程（1次走訪谷關、泰安溫泉2大湯區），吸引國內外遊客體驗溫泉之美。

(中時 )