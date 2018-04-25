反軍改衝立院丟煙霧彈 驚傳有人意外斷手

2018年04月25日 16:18 中時電子報 吳家詮 、中時謝明俊 、中時謝明俊

反軍改八百壯士衝立法院，下午3時第一波衝突在中山南路爆發，退休軍人衝向拒馬！試圖將將拒馬拆除拖倒。(杜宜諳攝)

陳抗群眾突破拒馬衝入立法園區內，與警方人牆對峙推擠。（謝明俊攝影）

反年改抗議濺血! 傳八百壯士成員斷手

反軍改八百壯士衝立法院，傳丟煙霧彈有人意外斷手!下午3時第一波衝突在中山南路爆發，退休軍人衝向拒馬，試圖將將拒馬拆除拖倒，有人想翻越立法院圍牆，與警方爆發多次衝突。至於有人意外斷手，因現場混亂，目前尚未得到證實。目前群眾已破壞圍籬，往立院內進攻，與警方人牆推擠。

現場是在15：12第一波衝突在中山南路爆發，起因自退軍團體衝向拒馬，準備將拒馬拆除，與警方發生衝突，一時之間氣笛聲齊聲大鳴和旗幟亂舞，警方也強勢阻擋群眾破壞拒馬，雙方拉扯鼓動，這時有人爬上拒馬，拿著滅火器噴灑，引來一陣歡呼、鼓譟。

軍改陳抗團體衝入立法院。（吳家詮翻攝）

警軍改陳抗群眾衝撞破壞拒馬，與警方爆發衝突。（吳家詮翻攝）

混亂中突然有人高喊「手斷了、手斷了」，消息很快傳出，但是現場太過混亂，也沒有人看到是誰「手斷了」，警消也還在查證中。

群眾發動攻擊拒馬！立院中山南路正門，由大安負責守備！群眾立即將拒馬圍欄拆除，混亂中，有多名記者被群眾推趕驅離第一線！有記者及群眾受傷流血。

衝突中有人喊「手斷了」，但是尚待查證。（吳家詮翻攝）

群眾拆除拒馬，但被鐵大門擋在外面，群眾試圖綁上繩索拉倒鐵門，但警察用刀子及剪刀割斷繩索，群眾無法成功破壞鐵門！

部份群眾爬上鐵門跟警察拉扯，警方除調動警力堵住立院正門，並派霹靂小組逮捕6、7名群眾！現場指揮官下令第一次舉牌警告（15：24）調集其餘後備警力包圍，群眾都在中山南路（忠孝東、徐州路間）約5000人！

退伍軍人團體八百壯士下午在立法院外展開護憲維權誓師大會，並於下午3時許遊行，當遊行隊伍行經立法院大門時，群眾開始推擠、突破警方架設在立法院前的拒馬，並投扔寶特瓶、塑膠椅及煙霧彈至立法院內，並有少數群眾翻牆進入立法院內，但隨即遭警方壓制逮補。

衝突過程中，有3名執勤員警的臉部遭到抗議民眾潑灑不明液體，目前皆已到立法院醫務室進行清理與治療。目前立法院正門推擠仍在持續。

(中時電子報)