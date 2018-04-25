Red Bull 3對3籃賽 總決賽送你去美國華盛頓

2018 Red Bull Reign 3對3籃球賽台灣區域預賽報名開跑。(Red Bull提供)

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中時電子報

Red Bull Reign 3對3籃球賽，全球共有14個國家同步進行區域賽，今年今年台灣首度加入戰局，5月26日起，台灣區預賽將於北中南展開，最終晉級的球隊將有機會前往美國華盛頓Berry Farm 參加Red Bull Reign World Final全球總決賽。

相較於一般的3對3籃球競賽，Red Bull Reign考驗著球隊耐力、意志力、技巧和團隊合作，在特殊積分賽制下，團隊需取得最高總得分方可晉級。5月1日開放男子組及女子組各別報名，男子組預賽72隊，女子組則將開放於7月初進行女子組全國總決賽。

Red Bull Reign每輪比賽採循環賽制，共分4個小組每組6支隊伍打循環賽，以各組總積分排序決定晉級隊伍，單場賽事以21分制 (冠軍戰除外)，於規定時間 (8分鐘) 之前達到21分，該隊伍直接獲勝並結束比賽，若比賽時間結束時分數相同，將進行驟死延長賽，先得兩分獲勝，其餘規則比照FIBA 3x3國際籃球賽事規則。

獲勝的台灣區冠軍男子組球隊將代表台灣至美國參加Red Bull Reign World Final全球總決賽！值得一提的是，上屆2017年Red Bull Reign世界冠軍，Showstoppers更贏得洛杉磯2018年NBA全明星賽之旅，親臨現場一睹難得齊聚的眾球星比賽風采。

官方賽事網站http://www.redbull.com.tw/redbullreign

(中時電子報)

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