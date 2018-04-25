兩度重症住院 37歲魚丸兄捐血報恩

37歲葉世斌幼時兩度重症住院用血，未滿18歲就開始以回饋的心捐血助人。（馮惠宜攝）

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台中捐血中心106年度捐血績優表揚大會25日上午在潮港城國際美食館舉行。（馮惠宜攝）

37歲在市場賣魚丸的葉世斌，4歲因為腦血管瘤在台大醫院開了2次刀，16歲時又因家中火災全身24％二到三度燒燙傷，住院一個月才出院，兩次生死交關都經輸血急救，讓他17歲就讀夜校時看到捐血車開進校園就衝上去捐血，迄今已捐血超過519次，台中捐血中心25日舉辦「106年度捐血大會」他現身說法，強調以回饋報恩的方式捐血做公益，也讓他覺得既快樂又充實。

台中捐血中心106年度捐血績優表揚大會25日上午在潮港城國際美食館舉行，今年的表揚大會共有1066位百次以上分離術捐血人、2105位百次以上全血捐血人、140個團體單位、14個學校單位、7個軍方單位及14個特殊貢獻單位受獎。

值得一提的是，竹山紫南宮信眾廣佈，去年募血績效警人，共募集15184袋血液榮獲社團單位第一名，而個人組方面葉世斌20年來捐全血63次、分離術血小板519次獲得表揚，尤其他因從小兩度重症住院輸血搶救，因而以捐血報恩，希望鼓勵更多人能一起捥袖捐血。

葉世斌4歲因血管瘤在台大醫院兩度開刀，1在治療過程中也有輸血，在台中榮總住了一個月才出院。16歲火災四肢嚴重燒燙傷在醫院住了一個月，第一次捐血是17歲時捐血車開進校園，當時他就想，終於可以捐血回饋當年愛心捐血人捐輸。

葉世斌2012年開始捐分離術血小板，因為腦傷關係平衡感不好機車駕照考了8次都考不過，每次捐血都是專程請假搭公車40分鐘到豐原捐血室，他說捐血已成為他生活中不可缺的活動，也享受其中。

(中時 )

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