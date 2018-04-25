廈門建機場狂抽海砂 金門想辦法保護海岸

2018年04月25日 16:34 中時 李金生

彭大雄擁有成功大學水利及海洋工程博士學位。（福建省政府參議陳永富提供）

北山斷崖海灘已出現崖岸崩塌，國土流失的問題。（福建省政府參議陳永富提供）

兼福建省政府秘書長的行政院金馬聯合行政中心執行長翁明志（右）到北山斷崖海洋觀察試驗成果。（福建省政府參議陳永富提供）

「潛沒式柔性攔截網」柔性工法可讓海砂平均、平緩的堆積，不會破壞海灘景觀及地形地貌。（福建省政府參議陳永富提供）

廈門大嶝島抽砂填海造陸，興建翔安國際機場，造成金門海岸線節節退縮問題。（福建省政府參議陳永富提供）

北山斷崖海灘「紅標」即為攔截網所在地方。（福建省政府參議陳永富提供）

彭大雄博士也在台南八掌溪口海岸進行灘岸復育試驗。（福建省政府參議陳永富提供）

廈門大嶝島抽砂填海造陸，興建翔安國際機場，造成金門海岸線節節退縮，出現崖岸崩坍的國土流失危機。水利及海洋工程專家彭大雄受託在古寧頭北山斷崖海灘進行「潛沒式柔性攔截網」留砂、定砂試驗，在抑制海砂流失已見具體效果。

這項由彭大雄博士發明，防止海岸侵蝕的「柔性」保護工法，2009年首次在台南八掌溪口海岸試驗，在海灘設置「潛沒式柔性攔截網」才3年，就成功將海砂累堆到1公尺多，有效協助灘岸復育，具有成本低、施工易和效果好等多項優點。

金門新頭伍德宮前海灘與劉澳洋山海堤，也陸續有民眾陳情海砂流失、海岸倒退等問題，行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志在去年引介彭大雄至金門，並在金門縣政府撥款300百多萬元支持下，在北山斷崖海灘施行為期2年的「防止海岸侵蝕柔性保護試驗暨監測計畫」。如果試驗成功，再研究推行於金門各海岸流失的灘域。

「潛沒式柔性攔截網」是由鋼索、彈簧、塑製排網、浮球組成，當海潮通過，可柔性擺動減緩海流能量，讓海流捲帶的泥沙沈落；退潮時也有留住沈砂的效果。若海砂累堆到1、2公尺高，即可掩沒攔截網，不會造成海灘凸兀景觀，並產生定砂效果，達到防止海岸侵蝕及保護沙灘的目的。

彭大雄在上周五率助理至北山斷崖海灘，採用音波測量法實測海砂累積厚度，並邀翁明志執行長和參議陳永富到現場觀察成果。挖掘後粗估海砂累積約15公分，相較於去年10月底架設攔截網時，該處泥灘底層上僅餘約1公分厚的海砂，發現在短短半年時間內，海砂已留存堆累15公分，成果可觀。

彭大雄博士團隊昨再以音波測量，證實在北山斷崖海灘試驗區域內，海砂落淤面積計1萬6876平方公尺、落淤體積計2641立方公尺、海砂累積高度平均為15.6公分，試驗成效良好。

雖然係屬試驗性質且經費不足，僅在北山斷崖海灘設置6座10公尺長的海浪減能「潛沒式柔性攔截網」。但目測結果發現幾百公尺的海灘，除海潮回流較強區域的海砂沈積不明顯，其他海灘都有厚厚的海砂層，而且是平均平緩的堆積，不像興築防波堤或堆置防波塊等「剛性」工法，只能留住小區域的半月形沙堆，卻破壞海灘景觀及地形地貌。

(中時 )