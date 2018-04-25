選戰白熱化 中市掀花博卡攻防

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國民黨提名台中市長參與人盧秀燕在臉書發文指稱，花博卡只能免費參觀1園區1次，其他2區要自費入場，花博行銷費43億元，占整體預算一半，她承諾當選市長台中市民憑身分證不限次數免費入場。對此，台中市政府交通局長王義川怒斥「造謠」，也澄清花博卡1天內可無限制參觀3園區，且花博行銷預算約僅1.9億。

盧秀燕日前在臉書公開指稱，許多市民向她反映，市府花3.8億元製作300萬張花博卡給市民，只能1次免費參觀1園區，其他2區要再自費入場。花博預算86億元，行銷費用高達43億，其中包括市長和幕僚出國費用，不如把這43億行銷費用，讓市民全部免費入場。她當選市長後，市民憑身分證即可免費、不限次數入場。

對此，王義川表示，花博卡除了可在展期享有龐大的特約商店優惠，也可當悠遊卡搭乘免費10公里公車。更重要的是，市民憑卡就在同一天內無限制進出后里、豐原、外埔三個園區，絕無盧委員所說的僅優惠一個園區，其餘要再另外花錢購票入園的情形。

除了優惠一天免費自由參觀三園區，王義川也說，市民改天要再參觀花博，可再憑卡以半價入園，同樣也是在當天內無限制參觀三個園區。

至於盧秀燕所說「3.8億只做300萬張花博卡」，王義川駁斥這是無稽之談，花博門票系統整體經費3.82億，除了製作300萬張花博卡，還包括長達半年的展期中的門票製卡、推票、售票通路、驗票設備與系統、稽核，相關人力進駐等。

至於盧秀燕稱花博預算86億元，軟硬體佔43億，行銷費用43億。市府駁斥，台北花博總預算約125.93億元，行銷預算約4億元，比例約3.18%；相較之下，台中花博總預算約88.172億元，國外內行銷預算約1.9億元，比例約2.15%，無論總額或比例，都遠低於台北花博。

(中時 )

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