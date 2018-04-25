修法提高違法加班罰鍰？勞動部：下會期有結論

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23日清晨國道發生車禍，聯全通運駕駛肇事造成3死慘劇，經查發現駕駛有連上22天班等違法加班問題，遭罰300萬元。但外界質疑，聯全通運近2年來遭勞檢4次僅輕罰36萬根本「罰不怕」，應該修法提高罰緩甚至納入刑罰。勞動部長許銘春今天回應，提高罰緩的部分會進行討論，預計立法院下會期左右會有結果。

勞動部長今（25）日舉辦「職場安全健康周啟動大會」，許銘春會後表示，此次國道追撞案發生第一時間就要求相關單位盡快進行了解，高雄市政府也馬上重罰，且評估可能不是只有陸姓駕駛過勞，其他駕駛恐怕也有類似狀況，已指示包含聯全通運的關係企業、各地營業處所都要前去勞檢，

但外界質疑，此案若不是人命損失與媒體曝光，要罰到最高罰緩100萬元其實是少數中的少數，且聯全通運過去僅遭輕罰36萬元，不提高罰款甚至加入刑罰，業者根本「罰不怕」。

對此許銘春回應，刑罰問題各界有不同的意見，會廣徵各界意見，至於提高罰緩金額，可以是一個方向，會在下個會期做出結論；她強調，罰100萬元不會是個案，未來對這樣的案件一定會嚴懲重罰，目前最高罰額100萬元，情節重大還可以加重。

此外，經濟部上月開會討論，要將汽車貨運業再度納入七休一例外。「沒有安全就沒有彈性」，許銘春表示，雖然還沒收到此案，但在防止過勞的機制還沒有建置完全前，勞動部不會同意這個例外。

至於勞動部今日預計與農委會開會商討外籍漁工上岸務農，許銘春表示，外勞只能有一個雇主，因此這涉及修《就業服務法》的問題，會再與農委會進行討論。

(中時 )

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