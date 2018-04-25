修平、亞崴攜手育才 厚植產業技術能量

2018年04月25日 16:43 中時 林欣儀

修平科大校長鄧作樑（右起）與參與實習計畫的學生、師傅及企業代表合影。（林欣儀攝）

為解決產業專業技術的人才缺口，並加速人才培育，修平科技大學與亞崴機電合作，6年前開始執行產業人才扎根計畫，透過規畫符合企業客製化課程等方式培養專業技能，參加計畫的學生並可在大四進行全年校外實習，除累積實作能量、也加強產學鏈結，25日並展現教學成果。

修平科大指出，德國職業教育以「師徒制」為特色，也因而奠定深厚產業技術基礎，身為「實務應用型大學」更應培育產業所需實務人才，6年前與亞崴機電合作，學生在企業實習時是由經驗豐富的員工帶領，從基礎開始教授他們各項技術，省去摸索時間，達到專業傳承、經驗累積的相乘效果。

修平科大校長鄧作樑強調，這樣的合作模式除讓學生學得專業技術、為就業做好準備，也協助產業升級轉型、解決產業人才需求，並提供企業多元人才招募管道，可謂一舉數得、共創多贏，目前學生在該企業留任率高達8成。

校方表示，近幾年高等教育內容常被批評為與社會脫節、無法被產業所用，導致年輕世代有強烈失落感，改善學非所用困境，決定讓學生畢業前先融入職場，就有學生在2個月密集操練後，實作能力與專業技術都大幅提升。而為持續推動此模式，修平也彈性調整課程、更趨近於產業需求，務求讓學、用落差降到最低。

(中時 )