時代力量追殺黃世銘案投票意向 黃煌雄反嗆扭曲人格

2018年04月25日 16:40 中時 周毓翔

前監委黃煌雄被提名為促轉會主委，今天至立法院司法法制委員會備詢，再被時代力量追問當時他針對前檢察總長黃世銘的彈劾案到底投了支持還是反對票。黃煌雄發聲明強調彈劾案採秘密投票，事涉職務尊嚴、監察院尊嚴，一旦有人爆料即為觸法，他也反批這些指控企圖扭曲他人格，實在令人費解。

時代力量立委徐永明質疑黃煌雄在黃世銘彈劾案中投下反對票，要求黃煌雄表態當時到底投了什麼票。民進黨團總召柯建銘則替黃煌雄講話，柯建銘表示，黃煌雄曾說擔任促轉會主委是人生的意外，但其實始料未及的是時代力量對你的人格毀滅。

柯建銘表示，黃世銘案他自己就是當事人，最想了解的也是他，但是當他聽到要提名黃煌雄為促轉會主委，他馬上就贊成。柯建銘說，基於對法律的尊重，黃煌雄對於秘密投票保持沈默是對的，柯還反問時代力量，過去在行使其他同意權的時候，可以公開你們到底投了誰嗎？接到選民服務時，可以問民眾當初投誰嗎？

黃煌雄也發聲明強調黃世銘案他的基本態度是認為黃世銘違反偵查不公開原則，涉及洩密及違反通保法怠無疑義，經法院判決定讞，他尊重法院判決；黃世銘彈劾案投票他都是秉良心行事，對他在彈劾案投票的不實報導與人格質疑對他並不公平。

黃煌雄指出，他與黃世銘素昧平生，依照監察院規定，彈劾案的審查需秘密開會並進行秘密投票，不得對外公開投票行為，此事涉及職位尊嚴，更涉及監察院尊嚴，這是監委的義務，「因此對於黃世銘案的爭論，我不活在別人舌頭下。」

黃煌雄強調，他監委任內完成544件調查案，他是用生命在工作，交出精實的工作成績，「卻被不是我所負責的黃世銘案『勾勾纏』，甚至企圖扭曲人格，實在令人費解。」

(中時 )