這類型的C肝最難治　新藥8周治癒登國際期刊

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國內現有40多萬名C肝患者需要治療，當中有3％屬於「最難治」的基因第3型，目前健保給付的口服新藥卻都效果有限；高醫附醫日前和全球20國、合作進行臨床試驗發現，發現泛基因型藥物只要短短8周，就能有95％的治癒率，更因對基因第1~第6型的C肝患者都有效，讓住在偏鄉、或多重感染的患者，有了不同的治療選擇。

高醫附醫日前與全球20國，同步參與一項C肝泛基因型藥物、治療8周的臨床試驗；高醫附醫副院長莊萬龍說，該研究在全球共收納1208名無肝硬化、C肝基因型為第1和第3型的患者，經2年的追蹤發現，透過8周的治療，患者治癒率達95~98％，該研究成果已於年初刊登在國際頂尖期刊《新英格蘭醫學期刊》。

莊萬龍強調，我國現有40多萬名C肝患者需要治療，其中以基因第1和第2型最多，分別佔約6成和3成，基因第3型雖然人數不多、僅佔3％，但卻「最難治」，透過傳統的干擾素治療，治癒率也僅約7成，還會有不少副作用，現有的健保給付口服藥，也都效果有限。

莊萬龍補充，該款泛基因型藥物，已於上月取得國內藥證，由於許多C肝患者，身處於交通不便的偏鄉，該藥的療程僅需8周、也幾乎無副作用，是就醫不便患者的一大福音；此外，有不少C肝患者屬於「多重性」，也就是同時合併數種基因型，過去得透過多種藥物來治療，甚至最終只能治好某一型，泛基因型藥物則能提供全面的治療，對立志「根除C肝」的我國來說，是公衛防疫的一大利器。

(中時 )

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