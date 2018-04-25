證實產下雙胞胎女兒！熊黛林一家四口全家福曝光

2018年04月25日 16:42 中時電子報 施品瑜

熊黛林PO全家福，證實迎來雙胞胎千金。（圖／翻攝自熊黛林微博）

熊黛林樂曬女兒們的小腳丫。（圖／翻攝自熊黛林微博）

37歲女星熊黛林和香港百億富豪郭可頌結婚2年多，婚後積極拚生子，終於在去年11月宣布懷孕，昨（24日）傳出她已剖腹生下一對雙胞胎女兒，但夫妻倆沒正面承認消息，而熊黛林本人今就PO出全家福照，開心表示：「終於等到你們了」，證實迎來雙胞胎女兒。

照片中，夫妻倆各抱著一個女兒，儘管熊黛林剛生完不久，身材看來依舊纖細，一點都沒有水腫痕跡，甜蜜地依偎在老公肩上，兩位千金則安穩地睡在爸爸、媽媽懷中，畫面洋溢滿滿幸福，

另外，熊黛林接受《東網》訪問，表示第一眼見到兩個孩子時，感動又開心，「女兒5磅（約2267公克）左右，雙眼好大好美麗，老公開心得不得了。」並透露郭可頌在她進產房前非常緊張，直到見到她和兩個女兒平安時才鬆一口氣，並補充女兒剛出生太嬌小，老公還不敢抱，最後是她指導對方怎麼抱，老公還抱到捨不得放手，看著對方小心抱著女兒的樣子，打趣稱反差很大很搞笑。

至於兩位寶貝女兒的名字，熊黛林稱還沒取名，夫妻倆打算仔細挑選最適合的名字，並說她現已開始學習照顧小朋友、餵母乳，「因為母乳對小孩最好，最要緊是女兒健康」，升格人母的喜悅表露無遺。

(中時電子報)