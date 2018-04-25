減少火災 柯P裁示處罰裝修破壞防火樓板業者

2018年04月25日 16:46 中時 張潼

台北市長柯文哲今下午主持公安督導會報，會中他指出，台北市火災件數還是太多，針對裝設升降梯等室內裝修破壞防火樓板的業者，即日起應該開罰，而不是只罰屋主。「你是PRO的，怎麼可以違反職業道德和規範？」柯要求建管處回去整理1張A4報告，研議如何處理；建管處也說，會把相關公會、協會請來，確定處罰機制。

根據消防局統計，今年2至3月間，火災死亡人數2人，比起當期死亡人數越平均值1人，燈號為「紅燈」；火災受傷人數16人，比當期受傷人數月平均值8人，燈號也是紅燈。消防局指出，將持續推廣裝設住宅用火災警報器、訂定加強縱火防制執行計畫、查處違法套雅房等。

對此，柯文哲表示，台北市的火災還是多，尤其裝住警器雖可以減少傷亡，但是對於火災件數減少並無幫助，而消防局也坦言，突發事件例如縱火、電氣火災，確實較難預防。

柯文哲又說，關於屋內設升降機破壞防火樓板等裝修問題，目前只說沒拿到許可證不得使用，但他認為只罰屋主殺傷力不夠，應該要針對業者加以處罰，因為屋主還可以假裝沒有法律知識，但去裝的人卻是PRO的、專業的。

他舉例，醫生賣嗎啡給人吸食，那要抓醫生還是病人？賣的人應該更好抓不是嗎？所以，違章建築要對付的應該是業者，量比較少、又是職業的。柯文哲要求，法不溯及既往，但若裝修廠商違反職業道德與規範，應該貼標籤為不良業者，還要找來市府喝咖啡，說「因為你這樣，我們決定從今天開始處罰業者」，這樣同業也會給予壓力。

因柯文哲當場裁示建管處應把此案列管，並寫成1張A4紙到市長室，都發局也承諾，會先找相關的公會、協會到市府，訂定出一套處罰機制。

(中時 )