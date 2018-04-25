前校長李天任能否復任 文大董事會：尊重教育部

中國文化大學。(圖/翻攝自文化大學官網)

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繼週一召開董事會，通過校長李天任撤銷離職等案後，文化大學董事長張鏡湖今天下午再度召開董事會做出5點結論，包括李天任回任案會報教育部，並尊重教育部決定、5月初召開董事會討論是否解除袁興夏與張冠群專任董事職務、董事會已成立專案小組調查學校財務掏空案等。

文化大學去年底遴選出新任校長盧希鵬後，由於董事長張鏡湖質疑遴選有舞弊情形，而遲遲未向教育部提出新任校長人事案，遭教育部開罰140萬元，這個月3日張鏡湖召開記者會，指董事袁興夏主導遴選舞弊、張冠群掏空校產，要求李傳洪、尹衍樑辭董事以示清白，並依教育部規定於這個9日召開董事會，未料董事出席人數不足，而改為討論會。

張競湖更於本週一召開董事會，計有9位董事出席，順利開會，並以過半支持率通過前任校長李天任提出的撤銷辭職案，讓李天任復任，但教育部認為文化大學應依規定進行校長遴選，並表示不會承認李天任復職案。張競湖於今天下午開次召開董事會討論，並做出5項結論。

文化大學董事會表示，5項結論為：1.對於李天任回任案還是會呈報教育部，但尊重教育部的決定；2.五月初開董事會討論是否解除袁興夏與張冠群專任董事職務；3.袁興夏佔據學生教室為辦公室，未經過董事會同意，因此校長可依法處理；4.袁興夏與張冠群至今未提出專任董事的工作範圍，不該坐領高薪 5.董事會已成立專案小組調查學校財務掏空案。

(中時電子報)

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