寬心園感恩日舉辦「主廚上菜」邀消費者做健康蔬食

2018年04月25日 16:55 工商 曾麗芳

寬心園用安全的天然食材、健康的料理方式，讓每個來到店裡的客人都可以開心地享受美味。（圖／曾麗芳）

4月25日，是「寬心園」精緻蔬食餐廳的創立日，歷經15年的努力，寬心園分店遍布全台，擁有廣大的蔬食迷！創辦人黃瓊瑩因為感念顧客們的熱情與支持，將每年的4月25日訂為感恩日，寬心園全省各分店都會舉辦「主廚上菜」活動，由各分店主廚現場教導顧客，如何運用健康食材做出美味的蔬食料理，一方面回饋顧客長期以來的支持，一方面也感謝消費者的監督及鼓勵！

寬心園的感恩日活動已經連續舉辦多年，每年總是會有人好奇地詢問：「感恩日是怎麼來的？」其實這一天，對寬心園創辦人黃瓊瑩來說，意義重大！

寬心園董事長黃瓊瑩表示，回想2003年SARS風暴襲捲全台時，人人陷入恐慌懼怕當中，生活不再平靜、外出不再安全，飲食更變得膽顫心驚，每個人都在問：「怎樣吃才健康？去哪裡吃才安全？」

那時剛從職場上退休的黃瓊瑩有了開店的想法，她想開一家餐廳，用安全的天然食材、健康的料理方式，讓每個來到店裡的客人都可以開心地享受美味，並且吃得很安心。

「我一直相信，健康，從蔬食開始！何不就開一間蔬食餐廳呢！」於是，黃瓊瑩就在2003年4月25日這一天決定創業，從找店、找食材、研發料理到裝潢布置，她親力親為，對黃瓊瑩而言，「寬心園」不只是一家蔬食餐廳，也是她對社會的責任及回饋。

於是，寬心園便將每年的4月25日訂為「感恩日」，並且在全省分店同步舉辦免費的「主廚上菜」活動。台中文心公益店今年由寬心園廚藝總監、也是金牌主廚施建瑋親自上陣，教導「波菜起司杏仁球」及「橄欖菜燉飯」兩道料理，這也是施主廚新書「食蔬廚房常備菜」裡面的兩道菜色。

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