彰化花壇文祥國小養蜂 為明年畢業修業旅行籌經費

2018年04月25日 17:03 中時 謝瓊雲

校長吳世宏(右二)與兩校師生一起進入養蜂場內採蜜，並從蜂箱中抽出巢脾讓孩子們觀察觸摸體驗。(謝瓊雲翻攝)

校長吳世宏秀出蜂箱中蜜蜂蜂巢滿滿的花蜜與蜜蠟。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣花壇鄉文祥國小去年9月才開始成立養蜂社自己放養蜂群，今年已有甜美的收穫，新北市九份國小也專程前來交流體驗採蜜。。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣花壇鄉文祥國小接待遠道而來的新北市瑞芳區九份國小學生，兩校師生除了一同體驗採蜜課程，並進行射箭和籃球等交流友誼賽，明年5月文祥計畫北上拜訪，行程由學生自行規劃，並將蜂蜜、和手工製作的蜜蠟護手霜對外販售籌措旅費。

文祥國小去年9月開學後成立養蜂社，請來專業的蜂農教五、六年級生養蜜蜂，總計兩個蜂箱、每個蜂箱約10萬隻蜜蜂，到今年3月時蜂群數量已增加至5個蜂箱。每個蜂箱都是由六年級學生結合木工創客課程，自己手工釘製。

除了近距離觀察蜜蜂生態、蜂群的消長，在蜂農教導下，師生學會提煉蜂蠟製成護手霜、蠟燭，今年2月在崙雅社區向日葵花海節活動中義賣，所得6000元全數捐贈給慈愛教養院。

校長吳世宏表示，九份國小是偏遠學校，全校9名畢業班學生自行討論安排行程，在畢業前自籌旅費，一路往南，還到雲林育幼院協助打掃廁所，北返最後一站來訪文祥進行特色課程交流，孩子們都玩得很開心，也留下美好回憶，非常有意義。

吳世宏說，文祥國小屬於「不山不市」學校，學生課後、藝才社團財源都得想辦法自籌；將仿效九份國小作法，讓今年5年級9名學生在明年5月畢業前夕出遊，進行城市探訪與生活體驗，來一趟不一樣的畢業旅行。

(中時 )