回敬大陸？美軍B-52飛近東沙如法炮製共軍遠海長航

兩架駐防關島的B-52H戰略轟炸機在24日飛至我國東沙環礁空域，被認為是針對中國大陸近期的遠洋長程飛行訓練。（圖/UASF 107年4月25日）

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中時電子報

據推特（Twitter）帳號Aircraft Spots昨日貼文，公布24日兩架美軍B-52H型「同溫層堡壘」戰略轟炸機以雙機編隊進行遠洋長程飛行訓練，在靠近東沙環礁後返航。

據《聯合晚報》報導，此處距離大陸廣東海岸最近處僅250公里。軍事專家認為，這是典型的攻擊航線，模擬在東沙島附近發射「戰斧」巡航飛彈，可以直搗中國大陸內陸目標。中共機艦日來密集遠海長航，繞到臺灣東側巴士海峽以東的西太平洋，美軍轟炸機此舉明顯是回應共軍近日的動作。

據英文維基百科資訊，AGM-114H/L空射型「戰斧」巡航飛彈並未獲得美國空軍採購。B-52使用的是次音速的AGM-86空射巡航飛彈（ALCM)或AGM-158聯合空對面遠攻飛彈（JASSM)。

B-52H轟炸機發射AGM-86空射巡航飛彈

據Aircraft Spots貼文，美國空軍B-52H型「同溫層堡壘」戰略轟炸機兩架，以HERO01和HERO02為無線電呼號，自關島的安德森空軍基地起飛，航向南海。美軍也派出兩架KC-135R 「同溫層加油機」為這兩架B-52H轟炸機進行空中加油作業。Aircraft Spots推測這兩架B-52H也在沖繩進行回程的空中加油。

美軍方面並未對此次長程飛行訓練發布新聞稿說明。據《中央社》106年6月報導，美國空軍在去年6月也曾自關島派出兩架B-1B「槍騎兵」式戰略轟炸機飛至南海，當時與美國海軍驅逐艦史特瑞特號（USS Sterett）進行聯合演練，整趟飛行任務長達10小時。

當時大陸軍事專家尹卓接受大陸央視訪問時表示，從戰略角度分析，美軍派B-1B飛越南海是經常性舉動。因為B-1B若駐紮關島，南海就是預定戰區，美軍派戰略轟炸機飛越南海是為熟悉當地情況，傳達美軍展現能力的訊號。

(中時電子報)

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