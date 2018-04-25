VR技術融入高中課程增進學習效果

2018年04月25日 17:18 中時 林欣儀

學生戴上VR眼鏡，看著3D圖形學習。(林欣儀攝)

VR技術也應用到學校教學！揮別早期學生看書學習的模式，台中高中不但開發電子書作為課堂教學使用，更引進VR技術、創客設備融入教學，盼藉由提升學生興趣等方式提高學習力，而今年適逢建校80年的台中高中也將校園虛擬化，要讓校友能透過雲端回憶年輕時的點滴。

拿起平板、打開「木材電子教科書」，包括紅杉木、檜木等數十種木材的3D模型、材積計算方式及木材密度、木材收縮模擬圖形等都都包含在內，這是台中高中土木科教師林志東花費數年設計完成，他說，早期學生看書學習，難免有不易讀懂的部分，現在透過電子書的文字與3D圖形結合，讓課程變簡單。

除了用電子書，學校也將VR運用在課程上，林志東說，以室內設計圖來說，以往學生只能看著平面圖做設計變更，但加入VR技術，所有圖形變成3D立體，哪裡有問題都一目了然，學生繪製室內設計圖時更清楚、正確。

除了在課程中將新科技融入教學，校方指出，今年適逢台中高工建校80年，有感於校友數多達近30萬，為幫助他們回味在母校時的點滴，特別將畢業紀念冊、教室及校園設計成虛擬校園，校友只要上網進入就可重溫高中時的情景。

此外，校方也規畫一系列慶祝活動，包括校園扭蛋機、校旗甄選及造橋鋪路趣味競賽、圖書館藝文展等，邀校友5月26日返校慶祝。

(中時 )