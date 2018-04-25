台北國際旅展下月登場 遊東京迪士尼4萬有找

2018年04月25日 17:22 中時 王思慧

台北國際旅展下月登場，旅行業者紛紛推出優惠。（王思慧攝影）

無人島露營夯，遊客喜愛到當地接近自然海邊風光。（東南亞旅行社提供）

台北國際觀光博覽會下月登場，各家旅行業者針對暑假推出優惠。雄獅旅遊推出「暢遊東京迪士尼5日37,900元起」、「韓國樂天世界樂園4日9,888元」。可樂旅遊有票券「買一送一」優惠，買一張香港迪士尼、日本環球影城等票券，現場再加送1張。東南亞旅行社還有沖繩無人島露營，4天3夜只要18,800元。

今年台北國際觀光博覽會，即將於5月4日至7日在世貿登場，這次有近20個國家、460個旅遊單位參展，預計今年能突破30萬人次。

雄獅旅遊這次還有瞄準小資族，推出一萬元有找產品，包括「澳門3天自由行未稅價2988元」、「泰國6日未稅價9999元起」、「首爾韓服體驗5日8,999元起」等，讓小資族能旅行犒賞自己，又兼顧荷包。

雄獅旅遊發言人游國珍表示，這次旅展長程線4萬元有找的商品都有，就整體趨勢來講，今年比去年優惠，尤其是長程優惠幅度較大，平均價格長程線下修2千到5千不等，短程則較持平。長程線下修最大原因是機票價錢，航空公司增加航班，還有外籍航空進場等，在產品包裝上，可選擇優惠的航班，對產業結構有蠻大改變。

可樂旅遊行銷部督導黃莉雯表示，除了「票券限時買一送一」外，針對12大自由行熱門城市推出機加酒優惠，例如東京2天1夜9999元起、大阪2天1夜8399元起；甚至倫敦5天3夜，住帝盛酒店加WIFI，只要28,888元起。

東南亞旅行社經理廖宇宸表示，這次推出新的沖繩無人島露營，環境較原始安靜，晚上還可以看到滿天星斗，當地可以浮淺、踏浪等，搭帳篷可看到日出日落；一團20至25人為主，4天3夜只要18,800元，現在旅客預訂5月到8月的檔期居多。

燦星旅行社副總廖肇陽說，國外旅遊部分，因為長灘島封島，因此旅客轉移到泰國普吉島、蘇美島、關島、塞班島、帛琉等，旅遊人次成長快。

(中時 )