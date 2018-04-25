台北國際觀光博覽會將登場 長榮航最低優惠票價2850起

2018台北國際觀光博覽會即將於5月4日至5月7日在台北世貿一館盛大展開，長榮航提前祭出熱門航線優惠票價。圖／長榮航提供

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2018台北國際觀光博覽會即將於5月4日至5月7日在台北世貿一館盛大展開，此觀光博覽會為夏季最大的旅展，長榮航空特別於A區主走道設立攤位，提供消費者最低的優惠票價2,850元起，藉此活動炒熱買氣。

長榮航空表示，即日起至5月13日也同時推出「夏天好樂，世界我來了！」線上旅展活動，精選多條熱門航線推出優惠價格，包括：桃園-香港來回最低2,850元起、桃園-首爾來回最低4,088元起、桃園-馬尼拉最低2,880元起、桃園-倫敦最低16,440元起、桃園-洛杉磯最低21,491元起、桃園-溫哥華最低19,868元起、桃園-布里斯本最低11,640元起等，凡於現場購票民眾，還可獲得長榮航空贈送獨家好禮及iFREE MOGO S全球SIM卡。

此外，長榮航空也針對7月1起開航的台北-清邁航線祭出優惠票價6,392元起，天天直飛，提供前往泰北的旅客最便利的飛航服務，無論自己前往清邁來一趟穿越叢林體驗大自然的探險行程，或是三五好友揪團前往散心、放空，清邁將是今年暑假出遊的熱門選項之一。

長榮航空日前已於官網展開長榮航空夏季線上旅展活動，活動將持續至5月13日，博覽會期間無法到現場購票的民眾也可透過長榮航空官網選購，提早規畫暑期旅遊。

(工商 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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