50周年世界巡迴台北站 國王歌手唱客家歌

2018年04月25日 17:19 中時 趙靜瑜

50年前，6個劍橋國王學院唱詩班的大學生在小酒館開唱，驚人和聲引發熱議，國王歌手自此誕生。從大學生唱到世界各大音樂廳，國王歌手已成無伴奏人聲天團，啟發無數後繼阿卡貝拉樂團，錄製超過150張專輯，樂譜銷量超過兩百萬冊，今年國王歌手將再度訪台，與台灣樂迷共度屬於他們的光輝時刻。

牛耳藝術總監牛效華表示，國王歌手保存了正統英國發音腔調，演唱宗教歌曲的傳統，他們也做非常多的教育推廣，每年持續編曲並公開流通，對於無伴奏合唱教育深具貢獻，「幾乎就是合唱界的模範公務員。」

牛效華表示，國王歌手的演唱堅持50年，不曾出現疲態，他們以英國宗教歌曲起家，合聲優美宛如天籟，更有英國聖歌風；他們也挑戰義大利歌曲，直接以口技演唱羅西尼歌劇《塞爾維亞理髮師》序曲，不按牌理出牌卻依舊堅持質感；他們演唱奧地利作曲家舒伯特的《鱒魚五重奏》，清新優雅，至今仍是國王歌手經典。之後國王歌手開展曲目，演唱披頭四的歌曲，全球為之瘋狂。

現在國王歌手幾乎無所不能，這次也將帶來台語歌《丟丟銅》、中文歌《遊子吟》、客家歌《天公落水》以及流行歌曲《愛我別走》，拉近與台灣樂迷的距離。

國王歌手成軍50年，成員陸續更迭，但樂團始終保持既有水平。國王歌手中最資深的假聲男高音赫利個頭比較小，但是歌聲嘹亮，在國王歌手唱了26年，2兩年前交棒給年僅23歲的敦納奇，現在全都是40歲以下的高顏值帥哥，更有來自紐西蘭亦有日裔面孔，證明了國王歌手已是全球化的一流合唱團體。

今年樂團出版了紀念CD，裡面還把所有至今健在的成員找回來拍大合照，意義非凡。第一代歌手包括76歲的男中音西蒙‧卡寧頓與超男高音阿拉斯泰爾‧修莫，另外一位男低音布萊恩‧凱73歲以及74歲男高音阿拉斯泰爾‧湯普森也都回來敘舊，一棒接一棒，畫面充滿歷史感。

國王歌手演唱會將於6月5日登場，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )