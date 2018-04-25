中埔鄉推多元殯葬法　樹葬接受度高

2018年04月25日 17:21 中時 翁聖勳

中埔鄉先賢紀念園區推樹葬法，既經濟又環保。（翁聖勳攝）

園方會提供土方工具讓家屬親手埋下骨灰送別往生者。（翁聖勳攝）

樹葬區常有民眾會放上自己對亡者的思念物品，園方會進行柔性勸導並固定時間就實施清除，保持園區整體清潔度。（翁聖勳攝）

傳統土葬方式式微，環保葬法逐漸被國人所接受，中埔鄉公共造產「先賢紀念園區」打破舊思維，多元殯葬法吸引民眾矚目，尤以樹葬賣出最多，每月平均可賣出20至30處，102年開園5年多也已服務523位往生者，使用率將近7成，今年將加大服務量，總計將提供1432處樹葬空間，讓想落葉歸根的民眾有了選擇。

中埔鄉先賢紀念館由前鄉長李文堂、李文錦兄弟攜手共同規劃規畫，以公共造產方式引進新穎多元且環保的節葬方式，取代過去傳統土葬，館位置於同仁村柚仔宅，座西南朝東北位置依山傍水，風景山明水秀，有別傳統寶塔式設計，採日式簡約風格，乾淨明亮。

殯葬管理所所長陳春霖表示，傳統入塔費用高昂，收費數萬元不等，有的私人塔位更要10幾萬元起跳，環保葬法較為經濟，去年度就有百餘位從台南、台北、高雄等地來民眾選擇樹葬，每個穴位僅收9千元規費。。

陳春霖說，園區樹葬區種植櫸木，因「櫸」和「舉」諧音，希望讓家屬及後代有機會功名成就、光耀門楣，心想事成，分為8個方位可以選擇，園方會提供土方工具讓家屬親手埋下骨灰送別往生者並取得識別編號。

但民眾往往因為找不到先人正確區而用石頭或其他方式做標記，甚至有部分民眾帶著香、牲禮祭品，或花束前來悼念亡者，但園區基於環保考量不能施設喪葬以外標誌，也不能破壞現有景觀，2至3天就會整理清除。

蔡姓民眾說，自己無後代子嗣，選擇樹葬不用顧慮將來神主牌位無人祭拜；同行友人林先生持不同意見，他說，土葬方位容易造成後代子孫爭議，他倆異口同聲說，樹葬才是最佳的告別方式。

(中時 )