25年經典手藝 長榮桂冠酒店端午香粽曝光

2018年04月25日 17:24 工商 黃鳳丹

過了立夏，端午節的腳步已緩緩接近，長榮桂冠酒店（台中）自5月5日起到6月18日推出「端午香粽」，呈獻25年來的經典暢銷產品－荷香裹蒸粽、飄香台鮑粽、羅漢香素粽、桂冠海味粽及八寶養生粽，讓鮮香十足的粽子成為餐桌上的藝術，每顆單價從110元至200元不等，也有綜合口味的十入經典禮盒，在包裝上延續「環保」主軸，紀念款禮盒推出可重覆使用的保冷袋，以喜氣的大紅大橘二款搭配，送禮體面又大方，長榮桂冠酒店表示，消費者於5月31日前預訂可再享9折優惠。

長榮桂冠酒店（台中）以傳統、經典為訴求，將傳承25年的手藝延續下去。其中，廣式粽經典代表作「荷香裹蒸粽」，以荷葉代替一般傳統竹葉，使粽香帶有雅致清香的氣息。另外，還推出豪華海味的台式粽「飄香台鮑粽」，Q彈口感的鮑魚，搭配黏性強的長糯米及油潤的鹹蛋黃，再加上豬肉、魷魚、干貝、香菇、栗子等豐富食材滿足饕客味蕾。

為讓消費者有更多選擇，長榮桂冠酒店（台中）也準備素食的「羅漢香素粽」，嚴選各式食材入料，選用富含多醣體的香菇，粒粒飽滿的花生，再搭配煮熟後的白皙透亮的長糯米，樸實清爽的口味帶有一抹清香。除了鹹味的傳統粽，還有甜味的八寶養生粽，鬆軟綿密的蓮子搭配綠豆、花豆等營養價值高的豆類，加入黑糖，甜而不膩的口感讓喜歡甜食的民眾多一項下午茶的選擇。

(工商 )