小吃店未付工讀生工資 中市府重罰業者20萬

2018年04月25日 17:30 中時 盧金足

台中市沙鹿區一家賣大腸麵線和雞排的小吃店，涉嫌未給付工讀生工資，市府勞工局獲報後前往稽查，認定業者違反勞基法等法令規定，情節重大，當場要求業者必須在25日給付薪資給該工讀生，更依法開罰20萬元，後續若再發現業者涉及其他案件，也將予以處罰。

勞工局接獲工讀生陳情後，到沙鹿區這家小吃店檢查發現，業者僅給付部分時薪制每小時130元至135元，未達基本工資每小時140元標準；另外，該名工讀生曾多次請求薪資，業者仍藉故拖延，積欠期間達3個月，至今尚未給付，嚴重損及勞工權益，違反勞基法情節重大。

勞工局長黃荷婷表示，25日上午到該小吃店稽查，初步認定業者違反勞基法，未達基本工資標準，且工資也未全額給付，要求業者補發足額薪資給該工讀生，市府依法重罰20萬元，當場要求業者必須在25日給付薪資給該工讀生。

「工資由勞雇雙方議定之，但不得低於基本工資。」黃荷婷強調，2018年基本工資時薪為140元，月薪為2萬2000元，工資應全額直接給付勞工，但法令另有規定或勞雇雙方另有約定者，不在此限，事業單位應確實依前開規定辦理，保障勞工權益。

勞工局表示，事業單位普遍運用部分工時勞工，應依勞基法相關規定確保勞工權益，為維部分工時勞工勞動權益，勞工局定期實施部分工時勞工勞動條件專案檢查及辦理工讀生勞動權益宣導。

(中時 )