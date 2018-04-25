《中時晚間快報》辯未侵害東華專利 藍批吳茂昆說謊不適任教長

2018年04月25日 17:36 中時電子報 綜合報導

◎辯未侵害東華專利 藍批吳茂昆說謊不適任教長

教育部長吳茂昆被踼爆在美成立公司，但對於侵害東華大學專利則矢口否認。國民黨發言人洪孟楷上午質疑，吳的妻子唐惠晴投資的台灣師沛恩，在官網稱獲多國專利技術，其中2016年12月第一個台灣專利，專利編號201600090，就是東華大學擁有的專利編號，他抨擊說謊部長應請辭負責。

◎台獨若恣意妄為 陸嗆採進一步行動

談及解放軍日前在台海軍演，大陸國台辦發言人馬曉光今表示，這場軍演傳達的訊息「十分清晰明確」；如果台獨勢力「繼續恣意妄為，我們將進一步採取行動」。

◎桃機滑行道驚見大坑洞 網友譏「國恥」

一名資深機師昨晚在臉書上貼出6張照片，清晰可見桃園國際機場的滑行道竟出現大坑洞，且充滿黃色積水，更加碼批評桃機滑行道近5年來修修補補，沒一天平整過，該文一出，桃機再度被網友譏為「國恥」。桃機公司回應，目前沒有足夠能量全面整建滑行道，只能先採局部修補。

◎巴西混血藝人一句話 李亞萍決定移民巴西

中天綜合台《小明星大跟班》25日播出主題「耳濡目染有樣學樣！這些缺點都是遺傳自爸媽？！」邀請藝人上節目暢談家庭環境對他們的影響，巴西混血藝人田舞陽透露巴西人講話都很直接，從小就被父親教育要勇於批評才是真愛，有一次他批評女友穿著太醜，對方馬上翻臉走人，而爸爸大田表示回到台灣才發現講話也是一種藝術，讓他很苦惱，「但是在巴西，你要是（講話）包裝的話，人家會認為你虛偽。」沒想到李亞萍在旁聽聞，開心說出：「兒子決定了！我們全家移民巴西！」余祥銓舉雙手贊成。

(中時電子報)