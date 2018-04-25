李傳洪、林國賢請辭董事 文化董事會：一個月內補選

2018年04月25日 17:41 中時 李侑珊

文化大學董事長張鏡湖今（25）日再度召開董事會，通過李天任復任文化大學校長案報請教育部審核，並於一個月內補選23日辭職的兩名董事職缺，五月初並將召開董事會討論解除袁興夏與張冠群兩位專任董事的職務。

文化大學董事長張鏡湖今（25）日下午1點半召開董事會，包含張鏡湖在內，共有6名董事到場參加，其中包含張鏡湖之女、文大董事張海燕，及文大董事李興才、金榮華、蔡政文等人。

文大董事長發言人張少騰表示，今日會議重點之一，在於前校長李天任復任案；李天任雖在日前辭去校長一職，但董事會今日決議，撤銷李天任的辭職案，並決議通過李天任復任文大校長，此案也即將報至教育部審理，但文大尊重教育部依法處理，最後將以教育部審核結果通知為主。

至於今日董事會本預計討論撤銷文大專任董事袁興夏、張冠群的薪水，張少騰則說，此案今日未議，並未討論，但新增提案，即討論專任董事是否應在校內設置辦公室。對此，張少騰強調，本校董事會並未同意，專任董事設置辦公室，將建議校長依法處理。

另外，23日李傳洪與林國賢在董事會發表書面聲明，辭去董事，文大法學院院長許惠峰則說，將依法在一個月內補上2名董事缺，方式則為經由董事會提名，在經由董事會內部投票選舉產生；此外，由於專任董事領取高薪，因此5月初也將再度召開董事會，討論專任董事是否有設置的必要，但如果兩名董事有意離開，董事會也將邀請社會賢達，歡迎對教育事務有熱情的人士來擔任董事。

(中時 )