世新情殺男大生辯不小心劃傷學妹非殺人

2018年04月25日 17:39 中時 王己由

世新大學英文系陳姓大三男學生，因長期追求石姓學妹遭拒，去年12月趁學妹上通識課時，在教室外堵人，兩人口角後，陳拿出水果刀刺殺學妹3刀，為檢察官依殺人未遂罪起訴，台北地方法院今(25)日下午首次提訊陳開庭，他辯稱因一時氣憤，不小心傷害了學妹，否認有殺人意圖；還說隨身帶水果刀是要自殘。

今日的庭訊主要在進行準備程序，承審法官依檢辯聲請，決定下次庭審傳被害人石姓女學生到庭作證，但基於保護被害人，原則上會在北院「隔離法庭」進行交互詰問，不會讓被害人和陳面對面。

被訴殺人未遂罪的陳姓學生說，他是在高中時搭捷運認識被害人，剛開始石對他很友善，彼此也以電話連絡互動，但幾個月後態度轉變，石對他愛理不理。

陳男說，後來雙方就未見面，直到大學轉學國立台大教育大學不成，轉學考上世新後，才在校園內又遇上石，才知道她就讀世新。

他細說犯案原委和始末，表示去年12月11日案發當天上午，是在石上課教室走廊遇見對方，他想問石「為什麼對我不友善」，石卻說「不想鳥他」，想到石曾在臉書貼文罵他，就拿出刀子想要嚇唬她；沒想到石轉身跑走大叫，他追過去拍了石肩膀，石重心不穩跌倒，「我一時緊張，無意識就用右手拿刀順勢刺3刀，直到旁人喊他，驚覺做錯事就停手，退到教室後面說要自首」。

陳的律師說，陳患有亞斯伯格症，對感受刺激較一般人敏感，情緒起伏也較一般人來的大，除聲請精神鑑定，也請合議庭審酌陳因亞斯伯格障礙，才會有案發當時情緒失控行為。另想和被害人方面商談和解，卻不得其門而入，請合議庭和檢察官能協助促成。

但檢察官則認為沒必要，陳案發時和偵查中的相關行為，並沒有顯著減損或喪失行為能力情況，沒必要做精神鑑定。法官諭知合議庭評議，再決定要不要進做精神鑑定。

(中時 )